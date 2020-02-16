مؤتمر بالشارقة يناقش تأثيرات العولمة في المورد البشري

المصدر: الشارقة ■وام

يناقش مؤتمر الشارقة للموارد البشرية 2020 في نسخته السادسة، تأثيرات العولمة في المورد البشري والحياة الاجتماعية، في ظل تنمية اقتصادية رقمية، والابتكار والمعرفة واستشراف مستقبل الأجيال القادمة، من خلال أربعة محاور رئيسة تم إعدادها على أيدي الخبراء والمختصين الأكاديمين والمعنيين بالموارد البشرية، بناء على رؤية علمية وتشمل المستقبل واستدامة الموارد البشرية، وتأثيرات العولمة في المورد البشري والحياة الاجتماعية في ظل تنمية اقتصادية رقمية، والابتكار والمعرفة واستشراف مستقبل الأجيال القادمة.

وقال عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم، إن «انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر الشارقة للموارد البشرية 2020 تحت عنوان «مستقبل الموارد البشرية إلى أين؟»، يومي 19 و20 فبراير الجاري في جامعة الشارقة، يؤكد مدى النجاح الذي حققته الدائرة في تنظيمها لهذا المؤتمر منذ انطلاقته الأولى وحتى الآن، وكذلك مدى أهمية الموضوعات والعناوين التي طرحت خلاله».

وأضاف أن «المؤتمر يلقي الضوء على العديد من القضايا المهمة في مجال الموارد البشرية التي تدعو إلى وضع الحلول العملية الملائمة للتحديات التي تواجه الموارد البشرية، في ظل مخاطر المتغيرات السريعة في العالم أجمع للمحافظة على استدامة الموارد البشرية لضمان استقرار المجتمع، وتحقيق تطلعات القيادة».

وأكد أن استشراف مستقبل الموارد البشرية في ظل البيئة الرقمية والمتغيرات المتسارعة والمتلاحقة في المجالات كافة وتأثيراتها المعرفية والثفاقية والاجتماعية للموارد البشرية، يفرض على متخذي القرار رسم استراتيجية لتنمية الموارد البشرية والتنبؤ بالتحديات التي قد تواجهها، وتدريبها من خلال برامج نوعية ومبتكرة يجعلها قادرة على تلبية المتطلبات المستقبلية.

وشدّد على أهمية تطوير كفاءة وأداء العنصر البشري والاستثمار في قدراته وطاقاته، باعتباره الركن الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

- جلسات المؤتمر تضم أربعة محاور أعدت على أيدي المختصين والمعنيين بالموارد البشرية.