تخفيض المخالفات المرورية بعجمان يبدأ غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبدأ القيادة العامة لشرطة عجمان غداً الأحد الموافق 16/02/2018 تطبيق المدة المحددة لتخفيض المخالفات المرورية وفق القرار الصادر بشأن التخفيض بنسبة 50% على جميع المخالفات المروية، وإلغاء الحجز والنقاط المرورية، ويستمر لمدة شهر.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان المقدم سيف عبدالله الفلاسي، إن التخفيض يشمل جميع المخالفات المرورية المرتكبة قبل 31/1/2020، مع إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية المسجلة، داعياً الجمهور إلى استغلال هذه الفرصة وسداد المخالفات المرورية عبر قنوات الدفع المختلفة، منها تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI، وتطبيق شرطة عجمان الذكي AJMAN POLICE، وأجهزة سهل الموزعة في مراكز الخدمة بعجمان.

وأضاف مدير إدارة المرور والدوريات أن قرار التخفيض جاء ضمن جهود شرطة عجمان لتعزيز رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة، ورفع نسبة رضا المتعاملين.

.