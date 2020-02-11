بالفيديو.. نموذج لمنازل بـ"مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية" بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أنجزت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة مشروع الأعمال الإنشائية لـ" مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية " في إمارة الفجيرة التي بلغت تكلفة إنشائها حوالي مليار و900 مليون درهم.

ويأتي إنشاء هذه المدينة تجسيدا لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .. لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار الأسري لهم ومتابعة شؤونهم وتحسين جودة حياتهم.

تجسيداً لرؤى رئيس الدولة وبتوجيهات ولي عهد أبوظبي .. إنجاز مدينة محمد بن زايد السكنية في الفجيرة بتكلفة مليار و900 مليون درهم