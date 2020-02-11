تجسيداً لرؤى رئيس الدولة وبتوجيهات ولي عهد أبوظبي .. إنجاز مدينة محمد بن زايد السكنية في الفجيرة بتكلفة مليار و900 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - وام

أنجزت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة مشروع الأعمال الإنشائية لـ" مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية " في إمارة الفجيرة التي بلغت تكلفة إنشائها حوالي مليار و900 مليون درهم.

ويأتي إنشاء هذه المدينة تجسيدا لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .. لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار الأسري لهم ومتابعة شؤونهم وتحسين جودة حياتهم.

وتضع القيادة الرشيدة لدولة الإمارات قطاع الإسكان في سلم أولوياتها لتحقيق التنمية في مناطق الدولة كافة بما يخدم المواطنين والحفاظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية التي يعيشها أبناء الإمارات..انطلاقا من كون المواطن حجر الأساس والمحور الأهم في تقدم الوطن واستقراره في شتى مجالات الحياة.

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - بهذه المناسبة - أن المواطن يمثل الثروة الحقيقية لدولة الإمارات ومحور سياساتها ومستقبلها وسنواصل بإذن الله تنفيذ المشاريع التي تضمن للأسر الإماراتية جودة الحياة والعيش الكريم.

وقال سموه إن مؤسسات الدولة تعمل من خلال استراتيجية متكاملة على تطوير البنية التحتية وقطاع الإسكان تحديدا.. مضيفا سموه أن " مدينة محمد بن زايد " في إمارة الفجيرة تعدّ شاهدًا جديدًا على قدرة الإنجاز والتشييد والتميُّز في التخطيط والتنفيذ.

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .. مواصلة إقامة المشاريع الحيوية في أرجاء الدولة كافة والاستمرار في توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وإسعادهم مع مضاعفة الجهود بهدف تعزيز الإنجازات التنموية والاجتماعية.

من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. حرص قيادة الدولة على توفير أفضل سبل العيش الكريم لأبناء الإمارات وتلبية متطلباتهم خاصة فيما يتعلق بالسكن الملائم والارتقاء بالأحياء السكنية وفق أرقى المعايير العالمية والتي تحقق التواصل والتماسك بين أفراد المجتمع إضافة إلى مستويات عالية من الرفاهية في مختلف الجوانب الاجتماعية والعمرانية.

وقال سموه - بمناسبة إنجاز الأعمال الإنشائية لـ " مدينة محمد بن زايد السكنية " في إمارة الفجيرة - إن الدولة وضعت منذ نشأتها إمكانات وموارد كبيرة في مجال إسكان المواطنين لتهيئة البيئة المناسبة لتطوير المجتمع بجوانبه كافة وبناء منظومة إسكان حديثة ومستدامة تستهدف ضمان تمتع كل أبناء الوطن ومناطقه بعوائد مسيرة الخير والتقدم والتطور التي تواصلها الدولة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. أن " رؤية الإمارات " ترتكز على تعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي للأسر المواطنة من خلال تسخير كل الإمكانات والمقومات المتاحة لتحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم بما في ذلك استشراف الاحتياجات المستقبلية لهم والعمل على توفيرها.

وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة .. إن إنشاء مدينة محمد بن زايد في الفجيرة يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لتحسين بنيتها التحتية والارتقاء بالمستويات المعيشية للمواطنين وتحقيق الرفاهية لهم وتوفير الحياة الكريمة لأبنائهم وأسرهم.. مشيرا إلى أن المدينة تشكل جزءا من استراتيجية عمل حكومة الفجيرة وتهدف إلى تحقيق تخطيط حضاري متكامل المواصفات والمعايير للإمارة، لا ينفصل عن خطط الدولة الاستراتيجية ومشروعها المتكامل في إسعاد شعبها.

وأضاف سموه : " يملؤنا الفخر بأن يحمل هذا التجمع العمراني، بكل ما فيه من أفكار مبتكرة وأصالة بالتصميم ، اسم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رجل المبادرات التي تعزز التلاحم بين الشعب وقيادته.. والملهم والداعم لكل المشاريع الوطنية التي تهدف إلى رفعة الوطن وتضع ضمن أولوياتها راحة المواطن ورفاهيته".

من جانبه قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .. إن إنجاز " مدينة محمد بن زايد " في الفجيرة يأتي تجسيدا لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتسخير الإمكانات والموارد كافة لإسعاد المواطنين وتوفير ظروف الاستقرار المعيشي والرخاء والرفاهية لهم.. مؤكدا أن القيادة الحكيمة تؤمن إيمانا راسخا بأن الأسرة الإماراتية تمثّل نواة التماسك الاجتماعي وسندَ التقدّم التنموي.

وثمن سموه جهود لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة والقائمين على مشروع مدينة محمد بن زايد في إمارة الفجيرة والجهات الأخرى المشاركة في المشروع التنموي الحضاري والذي يعد إضافة نوعية إلى قطاع الإسكان لما تتضمنّه من وحدات ومرافق وخدمات متميزة.. مشيرا سموه إلى أن مشاريع البنية التحتية في الإمارات، تُنفّذ وفق أرقى المعايير العالمية وتثبت ما بلغته الدولة من ريادة في خدمة أبنائها.

من ناحيته أشاد مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة جبر محمد غانم السويدي.. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتحقيق العيش الكريم والرفاهية للمواطنين وتوفير جميع الإمكانات بهدف إسعادهم ومتابعتهم لكل شؤون واحتياجات أبناء الوطن.

وقال إن مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية تمثل منارة عمرانية ساطعة ونقلة نوعية في قطاع الإسكان بالفجيرة وتعد من المدن العصرية الحديثة التي صُمّمت وفق أعلى معايير المجتمعات السكنية في العالم وقد أُنجز فعليا 1100 فيلا في المدينة.

وأضاف السويدي أن المدينة تأتي امتدادًا لحزمة المشروعات الحيوية في مناطق الدولة كافة ومن شأنها أن تحقق الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي للمواطنين من خلال تصاميم المساكن ومُخطّطات الطرق والمنشآت الخدمية ، إذ تراعي في تنفيذها أحدث التصاميم المعمارية التي تواكب التطور الحضاري والنهضة الشاملة في الدولة.

وأكد أن مشروعات الإسكان تحظى بالاهتمام الأكبر ضمن خطط ومشروعات مبادرات رئيس الدولة المختلفة انطلاقا من إيمان القيادة الحكيمة بأن توفير المسكن هو الأساس للاستقرار الأسري والاجتماعي والاقتصادي للأسر المواطنة وذلك استمرارا للنهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " في الحرص على تحقيق الحياة المستقرة لشعب الإمارات.

وقال جبر السويدي إن المشروعات الإسكانية والبنية التحتية التي يجري العمل على تنفيذها في مختلف إمارات الدولة وفق أرقى المواصفات العالمية .. تأتي في إطار مجمل سياسات وتوجهات القيادة الحكيمة في المجالات المختلفة التي تستهدف الارتقاء بمستوى حياة المواطنين وتعكس فكرا تنمويا عميقا في تحقيق الأجندة الوطنية.

وأكد أن لجنة مبادرات رئيس الدولة ستواصل تنفيذها المشاريع خاصة الإسكان الذي يعد أحد أهم مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات لأنه يرتبط باستقرار هذا المجتمع ويعد معيارا أساسيا لنوعية الحياة التي تتوافر لأبنائه..وهو ما يوضح الاهتمام الاستثنائي الذي توليه القيادة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين وتسهيل الحصول عليه وتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة لهم في إمارات الدولة المختلفة.

وتستوعب مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية ــ التي بلغت تكلفة إنشائها حوالي مليار و900 مليون درهم على مساحة نحو 2.2 كيلو متر مربع ـــ 1100 فيلا سكنية مجهزة بالمرافق المتطورة وستتضمن المدينة لاحقا مدارس ومساجد وحدائق ومحال تجارية إضافة إلى مركز مجتمعي ثقافي ومجلس رجال.

وتضم مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية ــ التي تقع في منطقة الحيل في الإمارة وتبعد مسافة ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب من مطار الفجيرة ـــ 20 حديقة مختلفة المساحات ( عامة وداخلية ) وقطع أراضٍ مخصصة للخدمات العامة، موزعة على مساحة إجمالية تصل إلى مليونين و150 ألف متر مربع، بهدف توفير السكن لنحو 7 آلاف مواطن.

وبافتتاحها ستسهم المدينة في تعزيز القطاع السكني بالفجيرة في ظل طبيعتها الجبلية، وستوزع مساكنها من قبل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن ديوان ولي عهد أبوظبي ولجنة مبادرات رئيس الدولة والجهات ذات العلاقة.

وتبلغ مساحة أعمال المساكن في مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية 950,400 متر مربع، بنسبة 44.2% من المساحة الإجمالية للمشروع، بينما تمتد مساحة الطرق إلى 361,895 متر مربع بنسبة 16.8% من المساحة الإجمالية للمشروع.

وتقدر مساحة أعمال الأرضيات الخارجية 258,840 متر مربع بنسبة 12.04% .. كما تصل مساحة أعمال المسطحات الخضراء إلى 281,240 متر مربع بنسبة 13.1% من إجمالي مساحة المشروع إلى جانب توفير أراض خدمية أخرى بمساحة 297,625 متر مربع بنسبة 13.86%. .. فيما تتألف الوحدات السكنية للمدينة من 583 فيلا مكونة من خمس غرف نوم و417 فيلا مكونة من أربع غرف نوم و100 فيلا مكونة من 3 غرف نوم.. كما تضم المدينة ثلاث محطات كهرباء رئيسة و19 محطة كهرباء فرعية ومحطة ضخ لمكافحة الحرائق، إضافة إلى محطة لرفع مياه الصرف الصحي.

وتتضمن " مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية " في الفجيرة .. تصاميم ومواصفات عصرية ، تجمع ما بين التراثين المحلي والأندلسي وتراعي خصوصية قاطنيها من المواطنين مع تلبية حاجاتهم في السكن المناسب إذ تم تجهيز المدينة بالخدمات والمرافق الضرورية كافة.

وتتميز مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية بشبكات بنية تحتية متطورة، تضم طرقات بطول 40 كيلومترا، وشبكة كهرباء طولها 139 كيلومترا علاوة على شبكة إنارة للطرقات تحوي 858 عمودا إضافة إلى مد شبكة مياه الشرب بطول 58 كيلومترا وشبكة لتصريف مياه الأمطار طولها 13 كيلومترا.

كما تشمل المرافق.. شبكة مكافحة الحرائق التي تمتد على طول 35 كيلومترا إضافة إلى شبكة الري بطول 39 كيلومترا وشبكة الصرف الصحي بطول 43 كيلومترا مع شبكة الاتصالات التي طولها 86 كيلومترا.. وأسست " مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية " باستخدام آخر ما توصلت إليه الوسائل الحديثة للتخطيط العمراني ومعايير الاستدامة ؛ لتكون مدينة عصرية متكاملة تخدم الساكنين والزائرين لها، وتليق بالاسم الذي تحمله.

وأنجزت بلدية الفجيرة تركيب 1100 لوحة ضمن نظام العنونة الجغرافية الشاملة " مكاني " على جميع مساكن مدينة الشيخ محمد بن زايد.. في إطار الجهود المبذولة لتحويل الفجيرة إلى مدينة ذكية في جميع الخدمات التي تُقدّمها.

يذكر أن لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة تبذل جهودا كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين من السكن الجديد والعصري وقد شيدت خلال السنوات الأخيرة الكثير من المشروعات الحيوية والتنموية في مناطق الدولة كافة لتحقيق الاستقرار وإسعاد المواطنين.