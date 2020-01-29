مهن غير تقليدية تجذب آلاف المواطنين في «توظيف 2020»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توافد آلاف المواطنين الباحثين عن فرص عمل، أمس، على معرض «توظيف 2020» في أبوظبي، للاطلاع على الشواغر المتاحة لدى الجهات المشاركة بالمعرض، وتسجيل طلبات التوظيف في أغلب المنصات، ولاسيما منصات القوات المسلحة وشرطة أبوظبي وحديقة حيوان العين، التي سجلت إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، الراغبين في الحصول على وظائف ومهن غير تقليدية.

وتواصلت أمس فعاليات المعرض الذي تنظمه شركة «إنفورما ماركتز» على مدى ثلاثة أيام، حيث شهد اليوم الثاني للمعرض مشاركة واسعة من الشباب، لاسيما الفتيات اللاتي حرصن على التوافد إلى المنصات التوظيفية المتنوعة التي يتضمنها المعرض.

وركّزت معظم جولات المواطنات الباحثات عن فرص توظيفية على المنصات التي توفر التخصصات الدقيقة والمهارية، بدعوى أنه لا فرق بين رجل وامرأة في العمل، إذ أقبلن بكثافة على منصات تقدم وظائف فنية، مثل جناحي القوات المسلحة وشرطة أبوظبي، ومجموعة شركات «إيدج»، بجانب منصة «صناعات» التي أتاحت فرصاً وظيفية وتدريبية في مجالات هندسية وفنية متعددة.

وشهدت منصة القوات المسلحة بالمعرض، إقبالاً كبيراً من الشباب والإناث، الذين تحدثوا مع مسؤولي التوظيف في المنصة عن الفرص المتاحة والمناسبة، وقام عدد كبير منهم بتسجيل طلبات التوظيف، وسعى مسؤولو المنصة إلى تعريف الزوّار بالبرامج التدريبية المتنوعة المتاحة لديهم.

كما شهدت منصة شرطة أبوظبي في المعرض تزاحماً كبيراً من المواطنات، ولاسيما خلال الفترة الصباحية، إذ أقبلن على التسجيل الإلكتروني لطلبات العمل، بعد التعرّف على الفرص والشواغر الوظيفية التي أتاحتها شرطة أبوظبي تنفيذاً لخطط وسياسات التوطين الشاملة التي تنتهجها، وتوجيه الكادر البشري نحو المهارات المستقبلية والتكيف مع متغيرات سوق العمل.

ومن بين المنصات الوظيفية التي طرحت وظائف غير اعتيادية وتخصصات مهارية وفنية، أقبل المئات من زوّار المعرض كذلك على منصة حديقة حيوان العين، للاطلاع على الفرص الوظيفية والامتيازات التي تقدمها الحديقة في مجالات مختلفة، والتقدّم بطلبات توظيف.

وأكد مدير قسم الموارد البشرية في حديقة الحيوانات بالعين، جمعه خليفة الكعبي، أن الحديقة تتميز بتوفير فرص وظيفية للكوادر المواطنة في مجالات فريدة، لاسيما أنها كانت سبّاقة في توطين وظائف مثل البيطرة ورعاية الحيوانات وتدريبها، بالإضافة إلى تخصصات أخرى، منها الإدارية والفنية، مشيراً إلى أن المشاركة في المعرض للعام الرابع على التوالي تهدف إلى تنمية المسار الوظيفي للكوادر المواطنة من حملة الشهادات العليا والثانوية العامة. وسجّلت الفترة المفتوحة للجنسين في المعرض (من الثانية ظهراً حتى السابعة مساءً)، حضوراً لافتاً للشباب المواطنين من أصحاب الهمم، للبحث عن فرص عمل مناسبة لهم، إذ تجوّلوا بين المنصات المختلفة للاطلاع على العديد من الفرص الوظيفية التي تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم.

وحظيت منصة مصرف أبوظبي الإسلامي (الراعي البلاتيني للمعرض) بإقبال كبير من المواطنين الراغبين بالعمل في مجال البنوك، حيث أكدت مديرة التوطين والتوظيف في المصرف، بشرى الشحي، أن المصرف يوفر العديد من المزايا للموظفين.

كما عرض بنك الفجيرة أهم الفرص الوظيفية المتاحة، بالإضافة إلى استعراض أهم الخدمات التي يقدمها، بالإضافة إلى تزويد الزوار بمعلومات عن أهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بالوظائف، والمزايا التي تقدم للموظفين.

وعرضت الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) أهم الفرص المتاحة على مئات المواطنين الراغبين بالعمل في قطاع التأمين.

منصة حديقة حيوان العين طرحت وظائف غير اعتيادية وتخصصات مهارية وفنية.

جولات المواطنات الباحثات عن فرص توظيفية، ركّزت على منصات توفر تخصصات مهارية.