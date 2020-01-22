262 درهم كلفة استئجار سائق في دبي لمدة 8 ساعات

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

توفر مؤسسة تاكسي دبي، وهي احدى مؤسسات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، سائقين تحت الطلب من دون مركبة، وذلك بتكلفة 262.5 درهم لنحو 8 ساعات شاملة ضريبة ال 5%، على ان يتم زيادة 40 درهما على كل ساعة إضافية في حال التمديد لنفس الحجز.

وتوفر المؤسسة للمتعاملين سائقين تحت الطلب، من دون مركبة، وذلك لمدة زمنية محددة متفق عليها بين الطرفين ممكن ان تصل مدتها الى شهر، كما يمكن التحرك داخل وخارج حدود امارة دبي طالما ان المركبة مستوفاة شروط الترخيص، بشرط ان يكون نوع التأمين على المركبة تأمين شامل.

ويتم قبول طلبات الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني dubaitaxi.ae أو عبر مركز الاتصال التابع للمؤسسة 80088088، كما يتوقع حسب ما أعلنت المؤسسة، ان تتاح الخدمة عبر التطبيق الذكي DTC App.

وتتوفر الخدمة للشركات والأفراد القاطنين في إمارة دبي، حيث تضمن المؤسسة استفادتهم من سائقين مدربين ومؤهلين تأهيلاً كاملاً للقيادة واستخدام المركبات الخاصة للعملاء.

وكانت مؤسسة تاكسي دبي قد أعلنت حديثا انها تلقت 305 طلبات للاستفادة من الخدمة التي أطلقت عليها اسم سائقي، مشيرة ان هناك عدد من أولياء الأمور يستعينون بسائق لتوصيل أبنائهم لا سيما الى دواماتهم المدرسية، وذلك في الأوقات التي تمنعهم التزاماتهم الوظيفية من تأدية هذه المهمة.

يذكر أن مؤسسة تاكسي دبي تقدم أيضا خدمة حجز مركبة أجرة مع سائق للتنقل داخل دبي فقط وذلك من خلال الحجز المسبق عبر مركز الاتصال قبل 24 ساعة. وتتضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسة أيضا خدمة مركبات أجرة خاصة للنساء تقودها سائقات نساء وتتوفر عند طلبها من خلال الحجز المسبق عبر مركز الاتصال.