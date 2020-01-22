المصدر: دبي-الامارات اليوم.

إنارة

يشكو سكان منطقة القليعة في الشارقة عدم وجود أعمدة إنارة في المنطقة، ما يسهم في عدم وضوح الرؤية بالنسبة للسيارات والمشاة في المنطقة، خصوصاً مع تعدد الشقق الفندقية، إذ بات الطابع السياحي يغلب على المنطقة.

«سكوتر»

انتقد سكان بمنطقة الصفا في دبي انتشار ظاهرة استعمال البعض لوسيلة تنقل جديدة، عبارة عن «سكوتر» كهربائي، مشيرين إلى أن مستخدميه يعبرون الطريق بطريقة عشوائية، ما قد يتسبب في وقوع حوادث.

مدارس

طالب أولياء أمور دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بتشديد الضوابط في مدارس البنات، التي تشهد سلوكيات يعتبرونها سلبية، مثل تدخين السيجارة الإلكترونية، أو وضع مساحيق، أو عدم الالتزام بالزي المدرسي.

وكالات

تشترط وكالات سيارات دفع مبلغ 2000 درهم، فقط للكشف على السيارة لمعرفة الجزء الذي يحتاج إلى إصلاح، ثم بعد ذلك دفع بقية قيمة التصليح ومقابل قطع الغيار كاملة.

أسعار

تشهد منطقة الميناء في أبوظبي قيام تجار الخضراوات والفواكه بالتخلص من الخضراوات والفاكهة المعطوبة، وعدم عرضها بسعر مخفض قبل فسادها، وذلك للحفاظ على الأسعار التي يضعونها.

وقود

يضطر زوار لمحطة «أدنوك» للبترول في عجمان، عند شارع الاتحاد في الجهة المؤدية من عجمان إلى الشارقة، للانتظار فترات طويلة لتعبئة الوقود، ما يؤدي إلى ازدحام السيارات.

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