شرطة الفجيرة تطلق «حق المشاة»

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أطلقت شرطة الفجيرة، متمثلة بإدارة المرور والدوريات، فعاليات الحملة الفصلية الأولى، تحت شعار «للمشاة حق في عبور الطريق»، ضمن خطة حملات التوعية المرورية لوزارة الداخلية وشرطة الفجيرة، تجسيداً لتحقيق الهدف الإستراتيجي لقطاع المرور، المتمثل في جعل الطرق أكثر أمناً، للإسهام في تعزيز الوعي المروري بين كل شرائح المجتمع، والمحافظة على سلامة المشاة من حوادث الدهس، وخفض الوفيات والإصابات الناتجة عنها.

تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق، خصوصاً المشاة، لتعريفهم بالإجراءات والإرشادات الوقائية التي تضمن لهم عبوراً آمناً، وبيان الآثار المترتبة على العبور العشوائي من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة.

وتهدف الحملة إلى نشر ثقافة الوعي بحقوق المشاة في العبور بسلام، وإعطاء الأولوية لكبار السن والنساء والأطفال وأصحاب الهمم ممن يحتاجون وقتاً أطول لعبور الطريق.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات، العميد دكتور علي راشد بن عواش، بأن «العبور الآمن للطريق من الأماكن المخصصة لعبور المشاة يسهم في الحد من حوادث الدهس والوفيات والإصابات، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه من أجل سلامة المشاة ومستخدمي الطريق».

وأضاف أن السرعة الزائدة، والقيادة بطيش وتهور، والانشغال بغير الطريق، من أهم أسباب حوادث الدهس، وعدم تقيد المشاة وجهلهم بقواعد المرور وعبورهم من الأماكن غير المخصصة وغير الآمنة يؤدي إلى وقوع حوادث دهس، يذهب ضحيتها كثير من الأرواح.