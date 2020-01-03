بلدية دبي تتيح تعديل رسوم الرخص التجارية إلكترونياً

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أفادت بلدية دبي في تعميم أصدرته أخيراً، بأن خدمة تعديل رسوم البلدية على الرخص التجارية أصبحت رقمية 100% حالياً، مشيرة إلى أن إنجاز الخدمة بات فقط عبر النافذة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وأشارت البلدية إلى أن هذه الخدمة يمكن إنجازها بسهولة عبر نافذة بلدية دبي الإلكترونية، والموقع الإلكتروني لدائرة اقتصادية دبي.

ولفتت إلى أن الخدمة تتيح للمتعامل الحصول على تعديل القيمة المحتسبة لرسوم البلدية المفروضة على الرخص التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، ممثلة في رسوم الأسواق، ورسوم بدل أصحاب الرخصة، ورسوم بدل سكن الموظفين، ورسوم بدل سكن عمال، بحيث يتم تعديل رسوم الأسواق بناءً على القيمة الإيجارية السنوية للوحدة التجارية باحتساب الرسوم بنسبة 2.5% من قيمة عقد الإيجار.

وأجرت البلدية برمجة النظام لتغيير قيمة رسوم الأسواق على المنشآت التجارية من 5% إلى 2.5%، والذي يشمل جميع الرخص التجارية الجديدة والقديمة لدى تجديدها.

وجاء ذلك استجابة لاعتماد المجلس التنفيذي لحكومة دبي مجموعة من المبادرات التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، منها تخفيض وإلغاء حزمة من الرسوم الحكومية، بهدف تعزيز جاذبية دبي، وتقليل كلفة ممارسة الأعمال، بهدف المحافظة على البيئة الاستثمارية المتميزة في دبي على المستويين الإقليمي والدولي.

وتستهدف بلدية دبي تحويل جميع مراكز بلدية دبي إلى مراكز ذكية، وأن تكون جميع تعاملاتها لاورقية بحلول عام 2021، ما يتيح تخفيض أعداد مراجعي البلدية، انطلاقاً من التزامها باستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، ضمن مبادرة دبي الذكية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.