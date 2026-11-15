الإمارات وموزمبيق تختتمان بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موزمبيق بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، وجرى الإعلان عن التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية أمس، في أبوظبي، بحضور رئيس جمهورية موزمبيق، دانيال شابو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وأعلن اختتام المفاوضات بنجاح كلٌّ من وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الاقتصاد في موزمبيق، باسيليو زيفانياس موهاتي.

وستسهم الاتفاقية، عند توقيعها لاحقاً واستكمال إجراءاتها ودخولها حيز التنفيذ، في خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، إلى جانب توفير إطار مستقر للاستثمار.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية موزمبيق يمثل محطة مهمة في مسيرة توسيع شبكة الشراكات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات مع القارة الإفريقية، ويعكس حرص البلدين على الارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية الشاملة إلى آفاق أوسع من التكامل والنمو المستدام.

وأضاف أن الاتفاقية تكتسب أهمية إستراتيجية بالنظر إلى المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها موزمبيق، وموقعها الحيوي في منطقة شرق إفريقيا، وما توفره من فرص واعدة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أنها ستسهم في تهيئة بيئة أكثر انفتاحاً وتنافسية أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، من خلال تسهيل وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد أن هذه الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل إضافة نوعية إلى جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في الأسواق الإفريقية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ومحوراً رئيساً لربط الأسواق وممرات التجارة الدولية، بما يدعم بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة، ويوفر فرصاً جديدة لنمو الشركات وتوسع أعمالها، ويعزز تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين، ويحقق منافع اقتصادية مستدامة للبلدين الصديقين.

من جانبه، قال باسيليو زيفانياس موهاتي، إن هذه الاتفاقية تدشّن مرحلة جديدة في علاقاتنا مع الإمارات، وستساعد المنتجين الموزمبيقيين على الوصول إلى أسواق جديدة عبر أحد أبرز مراكز التجارة في العالم، وتشجع في الوقت نفسه الاستثمارات الإماراتية في قطاعات التصنيع الزراعي والصناعة والبنية التحتية.

ومن المتوقع أن تفتح الاتفاقية آفاقاً للتعاون في قطاعات ذات أولوية، تشمل الطاقة والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي والتعدين والمعادن الحيوية والتصنيع.

وتستند الاتفاقية إلى استثمارات إماراتية كبرى، من بينها حصة «إكس آر جي» البالغة 10% في امتياز المنطقة 4 بحوض روفوما، إلى جانب دور «موانئ دبي العالمية» في توسعة ميناء مابوتو، البوابة الرئيسة للتجارة في جنوب القارة الإفريقية.

ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة الإمارات للتجارة الخارجية، ومنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، جرى إنجاز العديد من الاتفاقيات مع دول تمتلك اقتصادات واعدة في آسيا وإفريقيا وأوروبا والأميركتين.

وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وموزمبيق نحو 2.6 مليار دولار في 2025، بنمو 91.6% مقارنة بعام 2024، لتصل إلى نحو خمسة أضعاف قيمتها المسجلة في عام 2019.

واستمر هذا الزخم في عام 2026، إذ بلغت التجارة غير النفطية 2.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 49% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.