بالفيديو: شرطة أبوظبي توضح الطرق والمواقف والمخارج البديلة المؤدية إلى مهرجان الشيخ زايد في رأس السنة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الجمهور الى الالتزام بالطرق والمواقف والمخارج البديلة المؤدية إلى مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، لحضور فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية، ونهاية عام 2019، المقررة مساء اليوم.

وأشارت شرطة أبوظبي في فيديو إرشادي بثته على منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الراغبين في دخول المهرجان عبر البوابة الأولى، عليهم التوجه إلى مواقف السيارات (1، 2، 3، 4)، بينما الراغبين في دخول المهرجان عبر البوابة الثانية، عليهم التوجه إلى موقف السيارات (5)، فيما يتوجه الراغبون في دخول المهرجان من البوابة الثالثة، إلى موقف السيارات (6).

ويستقبل مهرجان الشيخ زايد العام 2020 بألعاب نارية ضخمة ستحطم الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في الاحتفال بالعام الجديد، حيث تضيء الألعاب النارية سماء منطقة الوثبة ليلة رأس السنة لمدة 30 دقيقة متواصلة.

ومع إعلان بداية العام الجديد 2020 ستبدأ منصات إطلاق الألعاب النارية المثبتة في المنطقة الخارجية المتاخمة لأرض المهرجان، إطلاق آلاف الطلقات النارية على مدى نصف ساعة بارتفاعات تصل إلى 180 متراً في سماء الوثبة، يتخللها تحطيم الرقم القياسي العالمي في الاحتفال باستقبال العام الجديد بالألعاب النارية.

وقبل ساعات قليلة من نهاية العام، سيشهد المهرجان احتفالاً غنائياً على المسرح الرئيس للمهرجان، يبدأ الساعة الثامنة مساء اليوم، ويحييه الفنان عيضة المنهالي، والفنانان صالح سعيد وعمر سهيل، كما تم تجهيز المنطقة الخاصة بالجمهور في الحفل بشكل كامل ومناسب من أجل استقبال الآلاف من زوار المهرجان كي يستمتعوا باحتفالات ليلة رأس السنة في أجواء مثالية رائعة.