مواقف المركبات في دبي مجانية ليلة رأس السنة

المصدر: الامارات اليوم - دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن توفر خدمة مواقف المركبات مجانا في عطلة راس السنة باستثناء تلك في المباني المتعددة المواقف، كما أصدرت بيانا تفصيلا بمواعيد العمل في خدماتها كافة خلال ليلة وعطلة رأس الميلادية الجديدة 2020.

وأفادت الهيئة ان مواقف المركبات ستكون مجانية، باستثناء المواقف متعددة الطوابق، وذلك يوم الأربعاء 1 يناير على أن يُستَأنف تفعيل التعرفة الخميس 2 يناير 2020.

وأشارت الى تعطيل مراكز إسعاد المتعاملين يوم الأربعاء 1 يناير 2020 على أن يُستَأنف العمل الخميس 2 يناير 2020 فيما ستبقى المراكز الذكية في أم الرمول والمنارة وديرة والبرشاء والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة مفتوحة على مدار الساعة خلال العطلة المذكورة.

وسيتم تعطيل مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني) في تمام الساعة 10:00 مساء يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 على أن يُستَأنف العمل في هذه المراكز الساعة 7:00 صباح يوم الخميس 2 يناير 2020.

وفيما يلي تفاصيل مواعيد خدمات المواصلات العامة خلال أيام العطلة:

مترو وترام دبي

ستكون ساعات عمل المترو على الخط الأحمر من 5:00 صباحاً (الثلاثاء 31/12/2019) إلى 12:00 منتصف ليل (الأربعاء 1/1/2020). والخط الأخضر من 5:30 صباحاً (الثلاثاء 31/12/2019) إلى 12:00 منتصف ليل (الأربعاء 1/1/2020). أما ترام دبي، فسيعمل يوم الثلاثاء 31/12/2019 من 6:00 صباحا إلى 1:00 صباح يوم الخميس 2/1/2020.

الحافلات العامة (باص دبي)

ستعمل حافلات المحطات الرئيسة (الأربعاء 1/1/2020) مثل سوق الذهب، من 4:25 صباحاً إلى 12:59 صباح اليوم التالي، الغبيبة من 4:14 صباحاً إلى 12:58 صباح اليوم التالي. أما المحطات الفرعية مثل السطوة، فستكون من 4:45 صباحاً إلى 11:03 مساء، باستثناء خط C01 سيعمل على مدار الساعة، ومحطة القصيص من 4:31 صباحاً إلى 12:08 صباح اليوم التالي، وحافلات محطة القوز الصناعية من 5:05 صباحاً إلى 11:35 مساءً. ومحطة جبل علي، من 4:58 صباحا إلى 11:30 مساء.

وستعمل الحافلات المغذية للمترو (الراشدية، مول الإمارات، ابن بطوطة، برج خليفة، أبو هيل واتصالات) من 5:00 صباحا وحتى 1:10 صباح اليوم التالي، علماً أن جميع خطوط الحافلات المغذية للمترو سوف تتزامن مع مواعيد عمل ورحلات المترو.

ومواعيد عمل حافلات عبر المدن والحافلات التجارية مثل الغبيبة، خدماتها على مدار الساعة إلى محطة الجبيل في الشارقة، ومن 4:36 صباحاً وحتى 12:01 صباح اليوم التالي إلى أبوظبي. وتقدم المحطات الفرعية مثل محطة حافلات ميدان الاتحاد خدماتها من 4:25 صباحاً وحتى 1:25 صباح اليوم التالي، ومحطة السبخة من 6:15 صباحاً وحتى 1:30 صباح اليوم التالي، ومحطة ديرة سيتي سنتر من 5:35 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، ومحطة الكرامة من 6:29 صباحاً وحتى 10:59 مساءً ومحطة النادي الأهلي من 5:55 صباحا وحتى 10:15 مساء.

وستعمل المحطات الخارجية كخط الشارقة (التعاون) من 5:30 صباحا وحتى 10:00 مساء، وخط عجمان من 4:30 صباحاً وحتى 11:00 مساءً، وخط الفجيرة من 5:23 صباحاً وحتى 9:39 مساءً. وسيعمل خط حتا من 5:30 صباحاً وحتى 9:30 مساءً.

النقل البحري

ستعمل وسائل النقل البحري الثلاثاء (31/12/2019) كما يلي: الباص المائي في محطات المارينا (مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد) من 10:00 صباحاً حتى 8:00 مساء. وستعمل العبرة (DC2) من 8:00 صباحا إلى 2:00 ظهرا. وستعمل محطة الجداف للنقل البحري – محطة قناة دبي المائية 12:15 ظهرا. ومحطة قناة دبي المائية – محطة الجداف للنقل البحري 2:10 ظهرا.

أما يوم الأربعاء (1/1/2020)، فستكون مواعيد عمل الباص المائي كالتالي: محطات المارينا (مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد) من 12:00 ظهرا إلى 12:00 منتصف الليل. وستعمل العبرة (DC2) من 8:00 صباحا إلى 9:30 مساء. وستعمل محطة الجداف للنقل البحري – محطة قناة دبي المائية 12:15 ظهرا إلى 5:45 مساء ومحطة قناة دبي المائية – محطة الجداف للنقل البحري 2:10 ظهرا إلى 7:40 مساء.

وسيكون العمل في فيري دبي الثلاثاء 31/12/2019) كالتالي: محطة الغبيبة الساعة 11:00 صباحاً، 1:00 ظهراً، محطة دبي مارينا 11:00 صباحا، 1:00 ظهرا، 3:00 عصرا و5:00 مساء. ومن محطة الغبيبة للنقل البحري - محطة مربى الشارقة للأحياء المائية من 7:00 صباحا إلى 5:00 مساء.

وسيعمل الفيري (الأربعاء 1/1/2020) كالتالي: محطتا الغبيبة ومارينا الساعة 1:00 ظهراً، 3:00 عصراً، 5:00 مساء و6:30 مساء. ومن محطة الغبيبة للنقل البحري - محطة مربى الشارقة للأحياء المائية من 2:00 ظهرا إلى 10:30 مساء. وسيعمل الفيري في محطة شارع الشيخ زايد من 4:00 عصرا إلى 10:00 مساء.

وستعمل العبرات (الثلاثاء 31/12/2019) كالتالي: العبرة التراثية، محطات خور دبي (سوق دبي القديم، بني ياس، السيف، الفهيدي، سوق ديرة القديم، السبخة) من 7:00 صباحا إلى 8:00 مساء. العبرة المكيّفة (الجداف، دبي فيستفال سيتي) من 7:00 صباحا 8:00 مساء. وستعمل العبرة المكيّفة كذلك من الساعة (1:00 صباحا إلى 2:00 صباح يوم الأربعاء 1/1/2020).

وستعمل العبرة الكهربائية يوم الثلاثاء (31/12/2019) في القرية العالمية من 4:00 عصرا إلى 12:00 منتصف الليل.

وسيكون عمل العبرات (الأربعاء 1/1/2020) كالتالي: العبرة التراثية محطات خور دبي (سوق دبي القديم، بني ياس، السيف، الفهيدي، سوق ديرة القديم، السبخة) من 10:00 صباحا إلى 12:00 منتصف الليل. ومحطة شارع الشيخ زايد للعبرة التراثية من 4:00 عصرا إلى 10:00 مساء. وستعمل العبرة المكيّفة (الجداف، دبي فيستفال سيتي) في هذا اليوم من 10:00 صباحا إلى 12:00 منتصف الليل. والعبرة الكهربائية (برج خليفة) من 6:00 مساء إلى 11:00 مساء، محطة فندق القصر إلى محطة دبي مول من 11:30 صباحا إلى 11:00 مساء، محطة برج بلازا (رحلات ذهابا وإيابا) من 11:30 صباحا إلى 11:00، (القرية العالمية، السيف، بني ياس، دبي فيستفال سيتي) من 4:00 عصرا إلى 12:00 منتصف الليل.

