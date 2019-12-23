الحبتور يقدم مساعدات إنسانية لـ 10 آلاف عائلة في لبنان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدّم مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، مساعدات إنسانية إلى عائلات من ذوي الفقر المدقع في لبنان، من خلال توزيع المواد الغذائية والبطانيات تزامناً مع موسم الأعياد.

في إطار هذه الحملة الخيرية، جرى توزيع مواد غذائية وبطانيات على أكثر من 10 آلاف عائلة في ما يزيد عن 100 قرية، من شمال لبنان إلى جنوبه. وُزِّعت المساعدات من دون تمييز على أساس المذهب أو الانتماء السياسي، وهذه الحملة الخيرية هي المرحلة الأولى من المبادرة التي أُطلِقها خلف الحبتور مطلع الشهر الجاري تحت عنوان «الصندوق اللبناني لغد أفضل» بهدف مساعدة اللبنانيين في خضم الثورة التي تشهدها البلاد.

ووُزِّعت المواد الغذائية في مختلف المناطق، وكانت الكمية الأكبر من نصيب محافظة عكار التي تعد الأفقر في لبنان ونالت 3000 حصّة، ووُزِّعت باقية الحصص على حرار وجبل الشيخ وإقليم العرقوب وبنت جبيل وبعلبك الغربي وعرسال وطرابلس والضنية وكترمايا والوردانية والبرجين والشوف الأعلى وإقليم التفاح وبيروت.

وقال الحبتور: «للبنان وشعبه مكانة خاصة في قلبي وقلوب أهل الإمارات والخليج العربي. في ظل الأوضاع الراهنة، يرزح المواطنون في لبنان تحت وطأة الأزمة المالية، لذا من واجب كل إنسان انعم الله عليه بالخير ان يمدّ للبنانيين يد العون، ضمن قدرته».

قدّم الحبتور، مساهمات سخيّة إلى لبنان بأشكال متعددة خلال العقد المنصرم، منها برامج مساعدات للاجئين، وحملات رمضان، وإنشاء مستشفى حرار وتبرعات أخرى.