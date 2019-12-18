بلدية دبي تحدد مخاطر يتعرض لها «عمال الليل»

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

كشفت بلدية دبي أن عمال الورديات الليلية الدائمين يعانون مخاطر الحرمان المتكرر من النوم، والتعب، واعتلال الصحة، واضطراب الشؤون الأسرية والحياة الاجتماعية، كما أن نمط الورديات المتغير باستمرار يعني أن العمال قد يواجهون صعوبة في التكيف مع الجدول الزمني.

وأشارت في دليل أصدرته أخيراً، إلى أن الأفراد يتفاعلون بشكل متفاوت مع تأثير الورديات الليلية، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العناصر الفردية، مثل: العمر، النوع، أسلوب الحياة، التوجه، السلوك، موضحة أن العمال الذين لا يتوافر لهم الوقت الكافي للتفاعل مع عائلاتهم وأصدقائهم بسبب ورديات العمل، قد يشعرون بالحرمان والعزلة، ما يؤدي إلى سوء الحالة المزاجية، وهو ما يؤثر على أداء العمل، ويسفر عن أخطاء غير مقصودة تؤدي إلى وقوع حوادث.

وقالت البلدية إن «الشخص الذي يعمل أثناء الليل يتعرض لمشكلات صحية، ومن ثم يعد التقييم الصحي الدوري أداة أساسية لتحديد الأعراض المبكرة لحالات اعتلال الصحة، والحيلولة دون حدوث المزيد من الأمراض».

وذكرت أن عناصر التركيز والإنتاجية تتراجع مع اقتراب نهاية وردية العمل، أو أثناء العمل الليلي، وقد تنشأ آثار وأحداث صحية سيئة، مضيفة أن نشاط العمل الرتيب لفترة طويلة قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق، ويسفر عن وقوع حوادث غير مرغوب فيها، بينما تساعد فترات الراحة الدورية أثناء وردية العمل على تخفيف الشعور بالتعب.

وأكدت أن عمال الورديات الليلية أكثر عرضة للمشكلات الصحية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الأخطاء والحوادث تزداد أثناء الورديات الليلية بسبب الإرهاق، وعدم اليقظة، نتيجة عدم أخذ قسط كافٍ من النوم، مشددة على ضرورة عدم زيادة ساعات العمل بالورديات الليلية عن ثماني ساعات، محذرة من أي فترة إضافية قد تسبب مشكلات صحية.

وقالت إن عدد العمال الذين يعملون بنظام الورديات ويضطلعون بعمل ليلي كجزء من عقود العمل والتوظيف الخاصة بهم يتزايد لأسباب عدة، منها اقتصاديات الإنتاج المستمر، واحتياجات العمل، والحاجة إلى توفير الخدمات التجارية والطارئة على مدار 24 ساعة، وكذلك الحاجة إليها في فترة الصيف وشهر رمضان.

وطالبت أصحاب العمل الذين لديهم أنشطة يجب تنفيذها أثناء الليل، أو في أعمال الورديات، أن يعمدوا قبل التنفيذ إلى إجراء تقييم ملائم للمخاطر، وتنفيذ ضوابط محددة للحيلولة دون وقوع اعتلال الصحة والإصابة في العمل.

وأشارت إلى أنه عند اتخاذ أصحاب العمل قراراً بتحول العمال من الورديات النهارية إلى الورديات الليلية، أو العكس، ينبغي أن يسمح للعامل بليلتين من النوم التام على الأقل قبل تنفيذ ذلك.

ممارسات موصى بها

كشفت بلدية دبي عن بعض الممارسات الموصي بها لأصحاب العمل، وذلك لتجنب اعتلال صحة العمال في منشآتهم، أو إصابتهم أثناء العمل الليلي، منها تجنب جدولة الأعمال الخطرة والحرجة في فترات الصباح الباكر أو الليل، أو في نهاية ورديات العمل الطويلة، وترتيب أوقات بداية وانتهاء ورديات العمل، بحيث تكون ملائمة قدر الإمكان لمواعيد وسائل النقل العام، أو توفير وسائل نقل للعاملين في ورديات محددة.

وذكرت أن مشكلات الجهاز الهضمي تسود بين عمال الورديات الليلية بسبب توقيت تناول وجبات الطعام، مطالبة بممارسة التمارين الرياضية مدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً، للحفاظ على اللياقة البدنية، وحرق السعرات الحرارية، وتعزيز صحة القلب.