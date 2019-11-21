خفض السرعة على طريقَيْ أبوظبي - دبي وأبوظبي - العين إلى 80 كلم

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي تفعيل منظومة خفض السرعات على شارعي مكتوم بن راشد (أبوظبي - دبي)، وأبوظبي - العين إلى 80كم، داعية السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، وأخذ الحيطة والحذر. ويعد خفض السرعة إلى 80كم/‏‏ الساعة، إجراء احترازياً مؤقتاً، تتخذه شرطة أبوظبي في الأجواء الممطرة والضباب، حرصاً على سلامة السائقين، مؤكدة أهمية ترك مسافة أمان كافية، خلال تقلبات الطقس.

ودعت شرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على الشواخص واللوحات المرورية، أو الأبراج الذكية المثبتة، أو أي وسيلة أخرى، في أوقات الضباب والأحوال الجوية المتقلبة، وذلك بعد تطبيق قرار إلزام قائدي المركبات بسرعة مخفضة على الطرق في هذه الظروف، على طرق إمارة أبوظبي.

وأكدت أن سرعة ضبط الرادار في أوقات الضباب والأحوال الجوية المتقلبة، هي السرعة المتغيرة، الموضحة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية والشواخص المحددة، التي تنبه السائقين إلى تغيرها وخفضها أثناء الأحوال الجوية المتقلبة.