«طرق دبي» توقّع مع «كريم» عقد تشغيل 3500 درّاجة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقداً مع شركة «كريم»، تقوم بموجبه الأخيرة بتشغيل 3500 درّاجة هوائية موزعة على 350 محطة في مدينة دبي، وتعد هذه الخدمة أول برنامج محلي لمشاركة الدراجات على مستوى المنطقة.

وستقوم «كريم» بموجب العقد الذي يستمر لمدة 15 عاماً، بتشغيل 1750 دراجة، وتركيب 175 محطة، خلال أول سنتين من العقد، ترتفع في السنوات الخمس اللاحقة إلى 3500 دراجة، و350 محطة، كما ستقوم الشركة باستخدام النظام الذكي لتتبع مواقع الدراجات، والتنبؤ بالمناطق ذات نسب الإشغال العالية، وربط جميع الدراجات بنظام تحديد المواقع (GPS)، واستخدام وسائل الاستدامة البيئية، من خلال تشغيل المحطات المخصصة للدراجات الهوائية بالطاقة الشمسية، وربطها بشبكة لاسلكية، وتوفير نظام التأجير والدفع عن طريق تطبيق «كريم بايك».

وتغطي الخدمة العديد من المناطق الحيوية، مثل المارينا، وجميرا، وقناة دبي المائية، وديرة، والخوانيج، والقدرة، كما ستغطي الشوارع الآمنة في أربع مناطق، هي القصيص، والمنخول، والكرامة، والبرشاء، وتُحدد السرعة في جميع المناطق، سواء تلك المخصصة لقيادة الدراجات أو الشوارع الآمنة بـ40 كم/‏‏‏‏‏‏‏ الساعة، وهي السرعة الآمنة لمستخدمي الدراجات.

ويُمكن للمستخدمين الحصول على الدراجات عبر تطبيق «كريم»، ويتفاوت استخدام الدراجات من الاستخدام اليومي إلى العضويات السنوية بأسعار مناسبة للدراجات العادية وتلك المزودة بدوّاسات مساعدة (للحركة بطاقة متدنية).

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير: «المذكرة توفر بدائل مناسبة، تشجع السكان على ممارسة الرياضة وهواية ركوب الدراجات الهوائية».

وأكد أن المذكرة تعزز الاستدامة في دبي، وتشجع السكان والسياح على الاستمتاع بحياة حيوية ونشيطة، من خلال تعزيز خيارات النقل، وتحسين الحركة داخل المجتمعات، كما تسهم في دعم جهود الهيئة في تحقيق التكامل بين منظومة وسائل النقل المختلفة، وتقديم خدمة الرحلات القصيرة (الميل الأول والأخير)، التي تساعد مستخدمي وسائل النقل الجماعي على الوصول إلى وجهاتهم النهائية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي المؤسس الشريك في شركة «كريم» مدثر شيخة: «تساعد (كريم بايك) على توفير سبل تنقل تغطي الميل الأخير لسكان دبي، الذين يستقلون الحافلات والمترو والترام، وفي توفير هواية صحية للأشخاص الذين يريدون ركوب الدراجات في جميع أنحاء المدينة، ما يساعد على تقليل الازدحام، وتعزيز نمط حياة صحي».

مسارات للدراجات

قال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير: «نفذت الهيئة في السنوات الماضية، مسارات للدراجات الهوائية بطول 274 كيلومتراً، شملت العديد من المناطق مثل سيح السلم، وباب الشمس، وشارع القدرة، وقناة دبي المائية، وشارع جميرا، وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشارع المنخول، بالإضافة إلى المشروع الذي أنُجز أخيراً في مناطق مشرف ومردف والخوانيج بطول 32 كيلومتراً، مؤكداً أن الطول الإجمالي لمسارات الدراجات الهوائية في دبي سيصل لنحو 631.7 كيلومتراً بحلول عام 2023».

الخدمة تغطي العديد من المناطق الحيوية، مثل المارينا، وجميرا، وقناة دبي المائية، وديرة، والخوانيج، والقدرة.