تعطّل الدراسة في بعض مدارس رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قال مصدر في مؤسسة مواصلات الإمارات فرع رأس الخيمة، لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة أوقفت حافلاتها عن العمل نتيجة تعطل الدراسة في المناطق الشمالية، وفي منطقة وادي البيح، بسبب جريان الأودية واستمرار تساقط الأمطار، وحفاظاً على سلامة الطلبة.



وأوضح أنه نظراً لسقوط الأمطار الغزيرة طوال ليل أمس وتجمع كبير لمياه الأمطار في الطرقات العامة وسقوط الأشجار، أوقفت بعض المدارس الحكومية الدراسة في فصولها، وتم إبلاغ أسر الطلبة بتعطيل الدراسة لسوء الحالة الجوية، وعلى إثر ذلك توقف حافلات المؤسسة عن نقل الطلبة بالتنسيق مع إدارات المدارس في المناطق المعنية.



وأضاف أن استمرار الحالة الجوية بعد الظهر وتساقط الأمطار قد يؤدي إلى تضرر الحافلات وتعرض الطلبة للخطر، لذلك تمت إعادة الطلبة إلى منازلهم، خصوصاً أن الطرق المؤدية إلى مدارسهم شهدت تجمعاً كبيراً لمياه الأمطار.