حاكم الشارقة: جملة مشروعات لتحسين أوضاع المواطنين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قال ‏صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لبرنامج «الخط المباشر»، إن لديه الآن 10 آلاف أسرة ويضعها على كتفه، وديونها أصبحت صفراً، والإيجارات أيضاً تمت تغطيتها، لكن من أين تأتي بلقمة العيش؟ مؤكداً ‏أنه هو من وفر الوظائف في الدوائر بنفسه، وليست الدوائر، والتوظيف عند سموه والدوائر لا علاقة لها بذلك.

وأضاف: «نحن تأثرنا بما أصاب أهالي كلباء بموجات المد البحري، فالبحر يحاكي نفسه بنفسه، ويريد الوصول إلى الردم السابق، وسيبدأ العمل على ردم المنطقة الممتدة من خور كلباء إلى ميناء كلباء، بمسافة 300 متر، وهذا سيكسر الموج في العمق».

وأضاف: «يوجد السمك في المنطقة الشرقية على بعد 120 متراً، والسمك لا يأتي إلا في حال وجود مرعى»، مشيراً إلى أنه «جارٍ العمل الآن على إنجاز مشروع في كلباء، يتمثل في بحيرة على مدخل كلباء الغربي، بمنطقة الحفية، ونعمل على توفير احتياطات من المياه لكل مدينة في الإمارة».

وقال سموه:‏ «ما نقوم به الآن هو إسعافات أولية فقط، والعلاج نعمل عليه»، مبيناً سموه أنه يعمل الآن على إنشاء شركات كبيرة، والمواطن شريك فيها بالأسهم من دون أن يدفع، والحكومة تعطيه إياها، والحكومة لها نسبة إدارة الشركات.

وأوضح سموه ‏أن من ضمن المشروعات التي نعمل عليها، مزارع البيوت البلاستيكية، والأسواق، التي ستكون محمية من المنتجات التي تحتوي على المبيدات والمواد المسرطنة، عبر جهاز أعمل على إنشائه، ومهمته الكشف عن هذه المنتجات قبل دخولها للأسواق.

وأكد سموه أن ‏المجلس الاستشاري تقع عليه المسؤولية، ومن عنده رأي فليقله، والجميع يريد أن يعمل وينفع، والموازنة نأمل أن تكون جيدة وتكفي حاجة المجتمع.