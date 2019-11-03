المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إيجارات

طالب مستأجرون، في الشارقة وعجمان، ملاك المباني بخفض أسعار الإيجارات، بما يتناسب مع الهدوء على الطلب الذي تشهده العقارات في العديد من المناطق، مشيرين إلى أن كثيراً من الملاك يتمسكون بالقيم الإيجارية المرتفعة، رغم وجود وحدات سكنية غير مؤجرة لديهم.

جسر

دعا سكان، في منطقة «مشرف» بعجمان، إلى إقامة جسر للمشاة يربط بين المنطقة ومركز «سيتي سنتر عجمان»، بما ييسر على العائلات الوصول إلى المركز، بدلاً من الدوران بالسيارات والسير لمسافة طويلة، وكذلك لتجنب مخاطر الحوادث مع اضطرار بعض الأفراد لعبور الطريق أمام السيارات المسرعة.

عمال

انتشر عمال غير مرخصين بالساحات والشوارع في منطقة الخان بالشارقة، لتقديم خدمة غسيل السيارات بتعاقدات شهرية، يحصلون عليها مقدماً من بعض السكان، دون أن يوفوا بالتزاماتهم مع متعامليهم.

إشارة

لاحظ مستخدمون لشارع البدع في دبي أن الإشارة الضوئية الجديدة، التي تم تركيبها في الشارع، بالقرب من مركز «مزايا»، تتسبب في ازدحام مروري، وتعطيل حركة السير بالشارع، علماً بأن هناك إشارة قديمة في الشارع، تقع بالقرب من الإشارة الجديدة.

حديقة

طالب سكان، في منطقة «بين الجسرين» بأبوظبي، بتمديد فترة عمل الحديقة العائلية بالمنطقة إلى الساعة الثانية عشرة، في عطلة نهاية الأسبوع، بدلاً من الحادية عشرة حالياً، لإتاحة المجال أمام مرتادي الحديقة، للاستفادة من مرافقها بشكل أكبر، خصوصاً مع تحسن الطقس، خلال الفترة الحالية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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