المصدر: دبي-الامارات اليوم.

سرعة

تجددت شكوى أولياء أمور من قيادة عدد من سائقي الحافلات المدرسية على طرق دبي، وتدني حس المسؤولية لدى بعضهم، بسبب تعمدهم المخاطرة بحياة الأطفال والقيادة بسرعات جنونية على الطريق دون احترام للقوانين المرورية، لافتين إلى تعمدهم في أحيان كثيرة مضايقة المركبات الصغيرة على الطريق، داعين المؤسسات الأكاديمية والمدارس إلى تشديد الرقابة على سائقيها، وزيادة توعيتهم بقيمة احترام قواعد المرور وضرورة الالتزام بها.

خدمة

استغرب متعاملون مع فروع شركة «ذي وان» من نقص جودة المنتجات التي تعرضها الشركة، وذلك إثر لجوء أحدهم إلى استبدال كراسي خاصة بطاقم غرفة طعام ثلاث مرات على التوالي، من دون الحصول على نتيجة مُرضية، مطالبين الجهات المختصة في دبي بمضاعفة الرقابة على خدمات ما بعد البيع الخاصة بشركات الأثاث، ومن ثم مراقبة الأسعار المرتفعة التي تطرحها مقارنة بجودة المنتجات المعروضة.

خطر

حذر سائقون يمرون عبر شارع الوحدة في الشارقة من السلوكيات الخطرة لعدد من المشاة، وتعمدهم قطع الطريق بصفة مفاجئة وغير محسوبة أثناء مرور المركبات بسرعة على الشارع نفسه، خصوصاً أثناء ساعات الليل وانخفاض مستوى الرؤية على الطريق، داعين إلى التريث ومزيد من الحذر قبل قطع الشارع، والانتباه إلى الأضواء المنظمة لحركة مرور المشاة على الطريق.

تجاوزات

حذر سائقون من التجاوزات المتزايدة والخروقات المرورية الخطيرة لبعض سائقي الدراجات الهوائية، في عدد من الأماكن بدبي، حيث إنهم لا يفقهون في غالب الأحيان قواعد السير، ما يعرضهم للخطر.

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