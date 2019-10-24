قرار خفض قيمة المخالفات المرورية في الشارقة لا يشمل «الخطرة»

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكد القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أن قرار خفض المخالفات المرورية بالشارقة 50% يشمل جميع المخالفات المرورية التي وقعت قبل تاريخ 22 من أكتوبر الجاري، ولا ينطبق على المخالفات التي ترتكب بعد ذلك التاريخ، مشيراً إلى أن هناك مخالفات لن يشملها القرار، وهي التي ارتكبت وفيها درجة عالية من الخطورة، وأحدثت أضراراً بحياة الناس، أو نتجت عنها حالات وفاة وإصابات بالغة.

وتابع أن المخالفات الخطرة التي لم يشملها قرار الخفض سيتم التعامل معها وفقاً لآلية أخرى غير التخفيض الحالي، سيعلن عنها لاحقاً، مبيناً أن الشرطة استقبلت العديد من الملاحظات من أشخاص قاموا بتسديد المخالفات المترتبة عليهم كاملة قبل يوم من إصدار القرار، إذ إن هؤلاء الأشخاص لن يستفيدوا من الخفض، كون القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة يبدأ من 22 أكتوبر، حيث لم يكن في مقدور القيادة العامة لشرطة الشارقة الإعلان عنه قبل اعتماده، داعياً من لديهم مخالفات إلى الاستفادة من القرار قبل انتهاء مدته في 31 يناير المقبل.

من جانبه، قال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم محمد عبدالله علاي، إن قرار خفض الغرامات المرورية بنسبة 50% بدأ تنفيذه أول من أمس، ويستمر إلى 31 من يناير المقبل، ما يسهم في حل مشكلة تراكم المخالفات المرورية على كثير من المركبات، التي لم يتم تجديدها حتى الآن. وأضاف أنه يمكن للمستفيدين من القرار سداد مخالفاتهم عبر مواقع تطبيق الخدمات الذكية، ومنها موقع وزارة الداخلية، وأجهزة «سهل»، ومن خلال نوافذ الخدمة بمركز خدمات المرور والترخيص في جميع إمارات الدولة.