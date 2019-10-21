إقبال كبير على تسجيل المرشحين لـ «استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

انطلقت مرحلة تسجيل الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أمس، وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، وسط تفاعل وإقبال ملحوظ من قبل مواطني الإمارة على المراكز التسعة التي خصصت للتسجيل في مقار الدوائر الانتخابية في مختلف المدن.

وشهد اليوم الأول توافداً ملحوظاً من قبل المواطنين من الرجال والسيدات من مختلف مدن الشارقة على الدوائر الانتخابية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، للتقدم بأوراق ترشحهم رسمياً انتظاراً لتأهلهم لخوض السباق الانتخابي الذي سيكون في نهاية شهر نوفمبر المقبل، دون وجود أي عوائق أو شكاوى على عملية التسجيل باليوم الأول.

وأكد رئيس لجنة إدارة انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أحمد الجروان لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم اتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لاستقبال المرشحين منذ الساعة الثامنة من صباح يوم أمس، مشيراً إلى أن وقت تسجيل المرشحين لا يتعدى 10 دقائق، إذ تم توفير اللوحات الإرشادية لمساعدة المرشحين والراغبين في الترشح لعضوية المجلس الاستشاري وتحديد الأوراق والمستندات المطلوبة من كل مرشح، مبيناً أن اليوم الأول شهد حضوراً وإقبالاً لافتاً من أهالي الإمارة من النساء والرجال لمقار الدوائر الانتخابية من الراغبين في الترشح.

وأوضح أنه تم تخصيص مكتب لاستقبال المرشحين والتدقيق في الأوراق والمستندات المطلوبة، وذلك عند قدومهم إلى مركز التسجيل في مباني البلديات التي فيها مقار الدوائر الانتخابية، لافتاً إلى أنه تم الرد على جميع استفسارات المرشحين ومن لديهم رغبة في الترشح.

ووصف الإقبال على التسجيل من قبل الراغبين في الترشح لخوض الانتخابات خلال اليوم الأول من عملية التسجيل بالجيد، إذ لم ترد إلى اللجنة أية شكاوى تتعلق بالتنظيم أو آليات التسجيل، كما لم ترصد اللجنة أي عملية دعاية مخالفة للوائح والقوانين، متوقعاً ازدياد العدد في اليومين الثاني والثالث، لافتاً إلى أن مشاركة المرأة في هذه الدورة ستكون استثنائية.

وأكد عدد من المرشحين سلطان محمد ويعقوب العوضي وهند سلمان ومريم علي، بعد تسجيلهم في دوائرهم الانتخابية لخوض الانتخابات المقبلة، أن إجراءات التسجيل كانت سهلة وسلسة، مشيرين إلى وجود أعضاء اللجان الخاصة بالانتخابات في مركز التسجيل، حيث كانوا يلتقون المرشحين ويرشدونهم حول الإجراءات المطلوبة، مضيفين أن الموظفين العاملين في المركز يؤدون مهامهم على الوجه الأكمل، لاسيما من حيث اطلاعهم على الأوراق المطلوبة والتأكد منها.