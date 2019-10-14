10 فئات من المركبات مستثناة من رسوم التعرفة المرورية في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

استثنت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل، 10 فئات من المركبات، من رسوم نظام التعرفة المرورية في أبوظبي، والذي يبدأ تطبيق الفترة التجريبية له غداً وحتى الأول من يناير 2020، وشملت المركبات المستثناة، مركبات الإسعاف، والقوات المسلحة والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها، والحافلات العامة، ومركبات الأجرة المرخصة في الإمارة، والحافلات المدرسية المصرح لها من الدائرة، وحافلات نقل الركاب (المحددة سعتها بـ ـ26 راكباً فما فوق)، والمركبات التي تحمل شعار ورقم شرطة أبوظبي ووزارة الداخلية، والمركبات المقطورة، والمركبات الكهربائية.

وأوضحت الدائرة أنها أضافت إلى قائمة الاستثناءات، إعفاء أربع فئات من رسوم نظام التعرفة المرورية في أبوظبي عند تطبيقها شملت، كبار المواطنين، والمواطنين المتقاعدين، وأصحاب الهمم، وذوي الدخل المحدود، مشيرة إلى أنها حددت سقوفاً شهرية لرسوم نظام التعرفة المرورية بالنسبة للأفراد عند تطبيقها، بواقع 200 درهم للسيارة الأولى، و150 درهماً للسيارة الثانية، و100 درهم لكل سيارة إضافية، بالإضافة إلى الحد الأقصى لرسوم التعرفة المرورية اليومية، البالغ 16 درهماً.

وأشارت إلى أن إطلاق الفترة التجريبية وتطبيق النظام تدريجياً يمنح مجتمع أبوظبي ومستخدمي الطرق فرصة لتنظيم أوقاتهم، وتخطيط الرحلات اليومية الأساسية، وتحديد بدائل النقل الملائمة، كما يعطي التطبيق التدريجي لنظام التعرفة المرورية مجالاً أوسع لدائرة النقل ومركز النقل المتكامل لإجراء دراسات وتحليلات واقعية حول أثر تطبيق التعرفة المرورية على حركة السير والازدحام في أوقات الذروة.

ولفتت إلى أن تحديد السقف الشهري لرسوم نظام التعرفة المرورية بالنسبة للأفراد، يؤدي إلى تخفيض الرسوم التي يدفعها مستخدمو الطرق بفارق ملموس، ويحافظ على الهدف من تطبيق نظام التعرفة بتخفيف الازدحام المروري، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، لاسيما في أوقات الذروة.

وأكدت الدائرة، أن رسوم نظام التعرفة المرورية في أبوظبي، تعتبر من أقل الرسوم للأنظمة المشابهة على مستوى العالم، بينما تصنف الطرق في دولة الإمارات بأنها الأفضل عالمياً، بناء على تقرير التنافسية العالمي، مشيرة إلى أنه خلال ما يربو على 10 سنوات، تضاعفت سعة شبكة الطرق في أبوظبي ، فيما ارتفع عدد الرحلات اليومية في مدينة أبوظبي من 2.43 مليون رحلة عام 2009 إلى 4.86 مليون رحلة في 2017، خلال فترة شهدت فيها أعداد المركبات زيادة بنحو 6% سنوياً، بحسب الدراسات.