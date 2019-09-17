«مواصلات الشارقة» تحرّر 10 آلاف مخالفة منذ بداية العام

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أفاد مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لشؤون المواصلات، عبدالعزيز الجروان، بأن إدارة رقابة أنشطة المواصلات حرّرت 10 آلاف و191 مخالفة تشغيل غير قانوني للمركبات، منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس.

وأكد أن الهيئة تحرص على التصدي لكل مخالفات التشغيل غير القانوني للمركبات والقضاء على المخالفات كافة التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وتعريض حياة الأفراد والممتلكات للخطر، عبر حملات دورية لموظفي الهيئة، إلى جانب حملات توعية وتثقيفية للجمهور، مع تقديم أفضل وأرقى الخدمات لمستخدمي المواصلات، لافتاً إلى أن إدارة رقابة أنشطة المواصلات نظمت 53 حملة من خلال موظفيها الميدانيين وعددهم 39 ضابط جودة ميدانياً حاصلين على صفة الضبطية القضائية.

وأوضح الجروان، أن الحملات غطت مختلف مناطق مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى، خصوصاً في مواقع سكن العمال والمناطق التي تكثر فيها الأسواق والمناطق الصناعية، مؤكداً أنه يتم التعامل مع المخالفات المرصودة وفق عقوبات رادعة، حيث تبلغ قيمة المخالفة الحضورية لأول مرة 5000 درهم وفي حال التكرار تبلغ 10 آلاف درهم، أمّا المخالفة الغيابية فتبلغ 10 آلاف درهم، ويتم التعميم على المركبات المخالفة والسائقين عبر الأنظمة المرورية بالدولة حتى تتم عملية السداد.

من جهته، قال مدير إدارة رقابة أنشطة المواصلات، راشد خالد النعيمي، إن القسم نفذ حملات ركزت حول تحميل الركاب دون الالتزام بالدور، وعدم الوقوف في موقف آمن ما يؤدي إلى عرقلة حركة السير، وتشويه المظهر الخارجي أو الداخلي للحافلات، مشيراً إلى أنه تم إطلاق خدمة ذكية لتحرير المخالفات المتعلقة، حيث يتم إشعار السائق برسالة نصية قصيرة على هاتفه تفيد بتحرير مخالفة له.

«مواصلات الشارقة» تتصدى لمخالفات التشغيل غير القانوني للمركبات بالحملات.