تقسيط المخالفات المرورية بأبوظبي لمدة عام دون فوائد

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي :

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة لتسهيل دفع المخالفات المرورية على السائقين إذ اتفقت مع بنوك أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق ، ومصرفي أبوظبي الإسلامي، الامارات الاسلامي، على تقسيط مخالفات المرور المترتبة على السائقين لمدة سنة واحدة باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها دون احتساب أية فوائد على المستفيدين.

في سياق متصل أطلقت شرطة أبوظبي اليوم خدمة "التوعية الاستباقية" لنشر الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق والحد من ارتكاب المخالفات وتراكم مبالغ مالية على السائقين المخالفين بما يسهم في تحقيق الأجندة الوطنية لتعزيز السلامة المرورية على الطرق وذلك ضمن حملة "درب السلامة" والمسرعات الحكومية .

وأفاد مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي العميد سهيل سعيدالخييلي أن البرنامج يعمل على إرسال رسالة نصية إلى هاتف مالك المركبة ، تتضمن فيديو توعية يوضح مدى خطورة المخالفة وأثرها على سلامة مستخدمي الطريق .

وأوضح أن محتوى التوعية يكون بحسب نوعية المخالفة المرورية المرتكبة ، ووفق التالي "لقد ارتكبت مخالفة الانحراف المفاجئ ،شاهد خطورة المخالفة بمقطع الفيديو في الرابط ادناه"من أجل سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق.

من جانبه وذكر مدير ادارة مرور ابوظبي رئيس فريق المسرعات الحكومية في قطاع العمليات المركزية العقيد سيف حمد الزعابي أن التوعية الإستباقية تستهدف تقديم التوعية المرئية المباشرة للسائقين لدى ارتكابهم مخالفات على الطرق من خلال *فيديوهات واقعية لحوادث مرورية* مشابهة لوضع المخالف أمام حقيقية التبعات التي تترتب على المخالفة من خلال لقطات واضحة من واقع الحوادث اليومية.

وتابع أنه بإمكانهم متابعة ما عليهم من مخالفات مرورية ودفعها من خلال قنوات الخدمة الرقمية لشرطة أبوظبي، مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية سهل المنتشرة على مستوى الإمارة .