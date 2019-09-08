إنجاز الساحات العائلية بمناطق إسكان المواطنين في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنجزت بلدية دبي المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ الساحات العائلية والملاعب الرياضية في مناطق إسكان المواطنين، ويشتمل المشروع الذي يخدم المواطنين في مناطق سكنية عدة على ساحات عائلية وملاعب كرة قدم وكرة سلة، مجهزة ببوابة ذكية للدخول لتكون وجهة مناسبة للسكان اجتماعياً ورياضياً.

وقال مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري: «يأتي المشروع بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتوفير المستلزمات كافة لجميع مناطق إسكان المواطنين في الإمارة بما يوفر لهم رفاهية العيش، وإيماناً من الدائرة بأهمية الساحات العائلية وساحات لعب الأطفال والملاعب الرياضية كوجهات تتيح للشباب إمكانية ممارسة هواياتهم وأنشطتهم الرياضية المتنوعة بالقرب من منازلهم، إضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه تلك الساحات اجتماعياً».

وتابع: «تم الأخذ في الحسبان اختيار ألعاب تناسب مختلف الأعمار للأطفال، التي تسهم في المحافظة على صحتهم، بالإضافة إلى الاهتمام بتوافر متطلبات أصحاب الهمم باعتبارها عنصراً مهماً في تصميم الساحات والملاعب، وذلك من خلال اختيار ألعاب تتميز بسهولة الحركة».

وقامت بلدية دبي بتركيب نظام إلكتروني بمداخل الساحات يمكّن أصحاب المساكن المجاورة لها من الدخول إليها والاستفادة من الأنشطة الترفيهية المتوافرة فيها، وذلك من خلال تمرير البطاقات على الجهاز المثبت بجانب المدخل، والتي سيتم توزيعها عليهم نهاية الشهر الجاري.