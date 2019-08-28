افتتاح المرحلة الأولى من طريق المعيريض - سوق السمك في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

افتتحت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أخيراً، المرحلة الأولى مشروع تطوير طريق المعيريض، تبدأ من تقاطع نسناس على شارع عمان إلى دوّار سوق السمك بطول 4.7 كيلومترات، وباشرت تنفيذ المرحلة الثانية، من خلال تحويل دوار «الهدف» بمنطقة جلفار في مدينة رأس الخيمة إلى تقاطع إشارات ضوئية.

وقال مدير عام الدائرة، المهندس أحمد الحمادي، إن المرحلة الأولى شملت توسعة الطريق إلى ثلاث حارات في كل اتجاه، بدلاً من حارتين كما كان سابقاً، إضافة إلى توفير مواقف جانبية للمحال التجارية، واستبدال الجزيرة الوسطية بحواجز خرسانية أسمنتية، كما تم إنشاء أربعة ممرات مخصصة لعبور المشاة لضمان السلامة المرورية على الطريق.

وأوضح أنه تم استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة في إنارة الشارع، ضمن الخدمات الحديثة للبنية التحتية التي تنفذها الدائرة، كما تم توفير معايير السلامة المرورية على الطريق الجديد من خلال إنشاء معابر لعبور المشاة، وفقاً للدراسة التي قدمتها إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة.

وأضاف أن شارع المعيريض من أهم الطرق الحيوية في مدينة رأس الخيمة، كونه يخدم المحال التجارية من أول سوق السمك في المعيريض إلى دوار «الهدف» في منطقة جلفار، ولفت إلى أنه فور انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، التي استمرت 11 شهراً، تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل تحويل دوار «الهدف» إلى تقاطع إشارات ضوئية لاستيعاب حركة السير والزحام المروري الحاصل في الفترة الأخيرة بمنطقة جلفار.

وأشار إلى أنه فور انتهاء المرحلة الثانية سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة، التي تشمل تطوير الطريق من دوار «الهدف» في منطقة جلفار إلى منطقة الرمس باتجاه منطقتَي جلفار والشريشة، وتابع أن الدائرة قامت، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بتجديد خطوط المياه والكهرباء أسفل الطريق، لتطوير شبكة البنية التحتية قبل البدء في تنفيذ المشروع.

وأوضح أن مؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة افتتحت، قبل يومين، الشارع المؤدي إلى منطقة خزام السكنية، من الدوار الجديد الذي تم إنجازه عند فندق رأس الخيمة بشكل جزئي، حيث سيوفر الطريق مدخلاً جديداً لمنطقة خزام، ما سيؤدي إلى سهولة الحركة المروية وسرعة الوصول إلى المناطق الحيوية وتقليل الازدحامات، لافتاً إلى أنه سيتم افتتاح المشروع بشكل كامل خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن الدائرة قامت، يوم السبت الماضي، في إطار رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق في إمارة رأس الخيمة، وتسهيل الحركة المرورية لمستخدمي الطرق، باستحداث دوار بالقرب من مدارس الإمارات الوطنية على شارع جامعة الاتحاد في منطقة الظيت الجنوبي، وسيتم عمل ازدواج للطريق الداخلي المؤدي لمنطقة المدارس والمنطقة السكنية.

وأضاف أنه سيتم تحويل حركة المرور في كلا الاتجاهين أمام المدارس لطريق مؤقت عند موقع تنفيذ الدوار، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال شهرين، حيث إن المشروع يأتي تنفيذاً للخطط المستقبلية ضمن نتائج دراسة التدفق المروري في إمارة رأس الخيمة، التي أجرتها الدائرة أخيراً.

- المرحلة الثالثة من المشروع تشمل تطوير الطريق

من دوار «الهدف» في جلفار إلى الرمس.