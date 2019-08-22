بلدية مدينة أبوظبي توسع شبكة الإنارة على شاطئ الحديريات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وسعت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية، بلدية مركز المدينة شبكة الإضاءة على شاطئ الحديريات، وذلك من خلال إنجازها أعمال تركيب 20 عامود إنارة جديدة مخصصة لإنارة الشواطئ وفقاً لأفضل المواصفات والمعايير العالمية، حيث أضفت أعمدة الإنارة المزيد من التألق والجمال للشاطئ الجميل، وأعطت رواده فسحة من الوقت لارتياده والتمتع بأجوائه المميزة.

وأكدت بلدية مركز المدينة أن هذا المشروع يأتي ضمن إطار رؤية بلدية مدينة أبوظبي الهادفة لتطوير منظومة البنى التحتية وتوفير مرافق عامة بأعلى معايير الرفاهية والسلامة، والتي تخدم زوار المرافق المجتمعية في شواطئ أبوظبي، مما يتيح لرواد الشاطئ إمكانية الاستمتاع بمرافق الشاطئ مساءً، كما يساعد على إظهار المنظر الجمالي للشاطئ.

وتندرج هذه المبادرة ضمن نطاق خطط بلدية مدينة أبوظبي لتطبيق أعلى معايير الجودة في الشواطئ والحدائق والمرافق العامة لتتناسب مع مكانة أبوظبي كواحدة من أجمل وأرقى عواصم العالم.