108 حالات هدر مياه و199 سوء استخدام الكهرباء في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظّمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة حملات تفتيشية في 28 منطقة سكنية، وذلك في إطار جهودها للحد من هدر المياه والإسراف في استخدام الكهرباء، حيث رصدت الهيئة 108 حالات لهدر المياه، و199 حالة لسوء استخدام الكهرباء، وتم تسليمهم إخطارات وتوزيع كتيبات التوعية عليهم، وذلك منذ بداية العام الجاري، وحتى شهر يوليو الجاري.

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الحملات التفتيشية والتوعوية مستمرة في جميع المناطق بالإمارة، حتى القضاء على هدر المياه والإسراف في استخدام الكهرباء، وغرس سلوكيات ترشيد الاستهلاك.

وأكد ضرورة الالتزام بالمحافظة على هذه الموارد الحيوية، وتجنب هدر المياه، وذلك مثل استخدام خراطيم المياه في غسل السيارات ومرافق المباني ورش الطرق واستخدام مياه الشرب لأغراض الري، وعدم تنفيذ أعمال الصيانة لشبكات المياه الداخلية، مشيراً إلى أن المياه المهدورة تزيد أعباء على المستهلكين.

وأوضح الليم أن هناك خطة تنفذها الهيئة لتوعية المشتركين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ومراجعة التمديدات الداخلية والصيانة الدورية، وتوفر الهيئة جميع الإمكانات لتنفيذ الخطة للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه والكهرباء، تتضمن إلقاء المحاضرات وتوزيع الكتيبات والملصقات والتعاون مع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع.

وأكد رئيس قسم الدعم الفني، أحمد المحضار، أن الحملات التفتيشية التي تنظمها الهيئة تضم نخبة من المفتشين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم وفق أفضل المواصفات للتعامل مع حالات الهدر والإسراف في استخدام الطاقة والمياه، وتوضيح الطرق الصحيحة للاستخدام الأمثل لهذه الموارد، مشيراً إلى أنه تم التركيز خلال النصف الأول من العام الجاري على المناطق السكنية، وسيتم خلال الأشهر المقبلة التركيز على المباني التجارية والصناعية.