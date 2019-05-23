بلدية دبا الفجيرة تسجل 5 مخالفات في السوق الرمضانية

المصدر: سمية الحمادي ـ دبا الفجيرة

سجلت بلدية دبا الفجيرة خمس مخالفات على مطاعم ومنشآت غذائية، تبيع وجبات في السوق الرمضانية بمدينة دبا الفجيرة، وتمثلت أهم المخالفات في عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المتبعة، وعدم وجود بطاقات صحية لبعض العمال، وقامت البلدية بتكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق الرمضانية، والمحال التي تبيع أمام المحل في دبا وضدنا والبدية.

وأفادت البلدية بأن السوق الرمضانية تقدم أطعمة ومأكولات متنوعة شعبية وآسيوية، في ساحة جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، وتنوعت المشاركات بين مطاعم وكافتيريات ومطابخ شعبية وأسر منتجة، بلغت 22 تصريحاً، و28 تصريحاً للمحال التي تبيع المأكولات أمام المحل.

وشدد مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التي حددتها لعرض المأكولات الخفيفة أمام واجهات المطاعم، وفي مقدمتها حصول أصحاب المطاعم والمنشآت الغذائية على تصريح من إدارة الخدمات العامة والبيئة، بعد استيفائهم اشتراطات الصحة العامة، والتأكد من جاهزية أماكن تخزينها وتحضيرها، من خلال الزيارات التفتيشية الرقابية المفاجئة والدورية، على جميع المحال والأسواق الرمضانية، في مختلف مناطق مدينة دبا، والمناطق التابعة لها.

وأشار إلى أن قسم الصحة اتخذ الإجراءات بحق المخالفين، لضمان عدم تكرار المخالفة، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

وأكد اليماحي أن الحملات تهدف للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، مضيفاً أن صحة وسلامة المستهلك أولوية لدى البلدية، لافتاً إلى أن فرق التفتيش ستواصل حملاتها على هذه المحال على مدار الساعة، خلال شهر رمضان، حرصاً على تطبيق شروط الصحة والسلامة العامة.