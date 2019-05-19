الإقبال على المطاعم الشعبية يربك المرور في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

تسبب الإقبال على مطاعم وكافتيريات بيع المقبلات الغذائية الشعبية، في رأس الخيمة، في ازدحام وإرباك مروري قبل الإفطار بنصف ساعة، ما يؤدي إلى تأخر وصول صائمين إلى منازلهم.

ورصدت «الإمارات اليوم» طابوراً من المركبات أمام المنشآت الغذائية، التي تبيع السمبوسة والباكورة والهريس، نتيجة توافد عدد كبير من المستهلكين لشرائها، وتناولها ساخنة على موائد الإفطار. وأفادت شرطة رأس الخيمة بأنَّها نشرت 40 دورية مرورية، ورقباء سير على التقاطعات الرئيسة، التي تشهد ازدحاماً، لتنظيم حركة السير والمرور، ودعت السائقين إلى عدم إيقاف مركباتهم على الطريق والنزول منها، أو إيقافها في الأماكن غير المسموح بها، أو غير المخصصة لهم؛ الأمر الذي يتسبب في الازدحام المروري.

وتفصيلاً، قال المواطن (بوسعيد): «يتعمَّد بعض السائقين إيقاف مركباتهم وسط الطريق أمام المطاعم الشعبية قبل الإفطار، لشراء السمبوسة والهريس والمقبلات»، لافتاً إلى أنَّه يجب على الجهات المختصة تطبيق قانون السير والمرور على جميع السائقين المخالفين، وتحديد موعد لإغلاق المطاعم الشعبية والكافتيريات قبل الإفطار بنصف ساعة، لتجنب الاختناقات المرورية.

وطالب المواطن، حميد الزعابي، الجهات المختصة بنقل المطاعم الشعبية والكافتيريات إلى مناطق بعيدة عن الطرق العامة والحيوية، لتفادي الازدحام المروري.

وأوضح أن عمَّال المطاعم يتسببون في إرباك مروري، نتيجة وقوفهم خارجها لتسجيل طلبات الزبائن وتلبيتها، غير مبالين بوجود عشرات المركبات المتوقفة التي تنتظر إفساح المجال أمامها لعبور الطريق بشكل آمن، مضيفاً أنَّ بعض السائقين يعرِّضون أنفسهم للمخالفة، من خلال السير على كتف الطريق، لتجنُّب التوقف وسط الازدحامات المرورية، لذا يجب على الجهات المعنية نشر دوريات المرور أمام مناطق تجمع المركبات.

وأشار المقيم (أبومحمد) إلى ضرورة وضع الجهات المختصة آلية، لفتح وإغلاق المطاعم الشعبية والكافتيريات في رمضان، لحل مشكلة الازدحام المروري التي تتسبب فيها قبل الإفطار.

من جهته، قال مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إنه تم وضع خطة شاملة، لتوفير السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، والعمل على إحكام الرقابة على مختلف الطرق والمناطق خلال شهر رمضان، من خلال تشكيل فرق عمل من الضباط وصف الضباط والأفراد، وتوزيع 40 دورية مرورية، وعدد من رقباء السير على التقاطعات الرئيسة التي تشهد ازدحاماً كبيراً، لتحقيق الانسيابية المرورية، وضبط الأسواق والمراكز التجارية على مستوى الإمارة.

وأشار مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العقيد أحمد الصم النقبي، إلى أنَّ دوريات المرور تنتشر في المناطق التي تشهد حركة مرورية نشطة، خصوصاً في أوقات الذروة، وفي مداخل ومخارج الإمارة، لتقديم النصح والإرشاد من قبل فريق التوعية والإعلام المروري لنشر الوعي والثقافة المرورية بين أفراد المجتمع، خصوصاً أصحاب المركبات ومستخدمي الطريق، من خلال تنظيم البرامج والحملات المستمرة على مدار شهر رمضان، لضبط المستهترين بقوانين السير والمرور، وتوفير الراحة والأمان للجميع.

عمَّال مطاعم يتسببون في إرباك مروري نتيجة وقوفهم خارجها لتسجيل طلبات الزبائن.