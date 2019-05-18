المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ملصق

اقترح سائقون على هيئة الطرق والمواصلات، في دبي، إلزام السائقين الجدد بوضع ملصق «سائق جديد» على واجهة الزجاج الخلفي لمركباتهم. وعلل السائقون اقتراحهم بأن الملصق سيميز السائقين الجدد عن غيرهم، ممن يقودون مركباتهم بإهمال، نتيجة انشغالهم بالهواتف وأشياء أخرى.

مسجد

يكرّر إمام مسجد الشيخ راشد بن حميد في عجمان، بصورة يومية، مطالبة المصلين بضبط سلوكيات أطفالهم، الذين تعلو أصواتهم أثناء صلاة العشاء والتراويح، بصورة تؤثر في خشوع المُصلين.

طيران

اشتكت قارئة من عدم رد مركز خدمة العملاء بإحدى شركات الطيران العربية، على اتصالات المتعاملين، مؤكدة أنها واصلت الاتصال بهاتفها على مدى أسبوعين، إلا أنها لم تتلق رداً، ويتم فصل الخط بعد عدد قليل من الرنات.

صالونات

طالب سكان في مدينة الذيد بالشارقة الجهات المختصة بتشديد الرقابة على صالونات الحلاقة الرجالية، إذ إن بعضها لا يقوم باتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة، للمحافظة على سلامة الأفراد.

سكن

اشتكى قارئ من رفض مراكز صحية حكومية في دبي علاجه، لعدم وجود عقد إيجار سكن موثق معه، مشيراً إلى أنه يسكن مشاركة مع آخرين، ويرفض مؤجر الشقة إعطاءه ما يفيد ذلك.

جسر

جدد ذوو طلبة بمدارس خاصة بالشارقة مطالبتهم الجهات المختصة، بإنشاء جسر لعبور المشاة على شارع النعيمية، في المنطقة بين الشارقة وعجمان، مقابل تجمع المدارس، لتسهيل حركة العبور، خصوصاً للطلاب، تفادياً للحوادث المرورية.

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