بلدية مدينة أبوظبي توفر مواقف للمركبات الخفيفة المتضررة في منطقة مصفح الصناعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت بلدية مدينة أبوظبي وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل - دائرة النقل عن توفيرها مواقف للمركبات الخفيفة المتضررة في الساحة المخصصة لمواقف الشاحنات في حوض M18 في منطقة مصفح الصناعية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من سعي البلدية نحو توفير خدمات متميزة للمجتمع والتزاماً بالمحافظة على المظهر الحضاري للمنطقة.

ضمن هذا المنطلق تدعو بلدية مدينة أبوظبي جميع ورش إصلاح المركبات وملاك المركبات المتضررة والتي بحاجة إلى مواقف لفترات طويلة الى إيقاف مركباتهم في المنطقة المخصصة أعلاه، وعدم إيقاف مركباتهم في الأماكن الغير المخصصة لذلك.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن أفراد المجتمع يمكنهم الاستفادة من منطقة المواقف برسوم رمزية قدرها 10 دراهم لكل يوم عن كل مركبة ، كما تتيح البلدية رسوما أخرى لمدد أطول قدرها 125 درهماً لكل 15 يوماً، و 225 درهما شهريا عن كل مركبة.

كما تحث البلدية المجتمع للمحافظة على نظافة المركبات المتوقفة، وضمان ايقافها في الأماكن المخصصة أمام الورش وفي حال عدم توافر مواقف داخل الورش أو خارجها يتم نقلها إلى ساحة المواقف المخصصة في حوض M18 في منطقة مصفح

وتهيب بلدية مدينة أبوظبي بجميع أفراد المجتمع المساهمة في المحافظة على المظهر الحضاري للمنطقة والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي للمركبات بجميع أنواعها.