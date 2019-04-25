المصدر: الامارات اليوم

متاجر

برّر مسؤول في مركز تجاري بالشارقة قلة عدد عربات التسوق في المركز، بأنها تتعرض للسرقة بشكل مستمر، لافتاً إلى أن المركز اشترى 200 عربة، العام الماضي، وتبقت منها سبع فقط.

شاحنات

لاحظ سائقون عدم التزام بعض سائقي الشاحنات وحافلات نقل العمال بالمسار الأيمن، على بعض الطرق الخارجية في أبوظبي، وتجاوز بعضهم بشكل يهدد حياة الآخرين، داعين إلى تشديد الرقابة على سلوكيات هؤلاء السائقين.

صالونات

توجهت قارئة إلى أحد صالونات التجميل، بعدما شاهدت إعلاناً ترويجياً يحتوي على عروض خاصة على بعض الخدمات، لكنها حين وصلت فوجئت بأن الأسعار مختلفة تماماً عما في الإعلان، ولدى سؤال العاملات عن السبب قيل لها إن العروض ألغيت.

فلافل

دعا مستهلكون إلى تكثيف الرقابة على المطاعم التي تقدم وجبات الفلافل، منعاً لاستخدام زيوت القلي أكثر من مرة، ما يضرّ بصحة المتعاملين معها.

عروض

أفاد متسوق في أم القيوين بأن أحد المراكز التجارية في الإمارة قدم عروضاً ترويجية «وهمية» لبعض المنتجات الغذائية لجلب الزبائن، إذ تبين أن سعر المنتج في الرفوف لا يختلف عن سعره في منطقة العروض.

توحد

طالب ولي أمر طفل مصاب بالتوحد بتوفير مركز لتدريب وتأهيل الأطفال من هذه الفئة، في إمارة دبي، بلا رسوم، أو برسوم ميسرة، ويكون شأنه شأن مركز الثلاسيميا في دبي، الذي يعالج المرضى مجاناً، وذلك لأن رسوم تأهيل أطفال التوحد مرتفعة جداً.

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