«طرق دبي» تركب البوابات الذكية في «مسار 2020»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

بدأت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تركيب بوابات التعرفة الذكية في محطات المترو لمشروع مسار 2020، والتي تتمتع بالدقة والكفاءة والسرعة في قراءة ومسح معلومات بطاقة نول والتقاط المؤشرات الحيوية باستخدام كاميرات عالية الدقة والمزوّدة بتقنية الحسّاسات ثلاثية الأبعاد. وتنفذ الهيئة المشروع بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، عبدالمحسن إبراهيم يونس، أن البوابات الذكية الجديدة تعتبر من الجيل المتطور لبوابات التعرفة الذكية، التي تتمتع بمميزات عديدة وتوفر إنسيابة أفضل في حركة الركاب، وتتمتع بتصميم مبتكر وفق أرقى المعايير العالمية، وتعزز التفاعل مع مستخدمي البوابات باستخدام إضاءة تعمل بتقنية المؤشر الضوئي (LED) لمعرفة اتجاه الدخول والخروج، ووجود تقنية الحسّاسات ثلاثية الأبعاد، التي ستعزّز جوانب أمن وسلامة الركاب وتُسهمُ في تفادي الاصطدام بحواجز بوابات التعرفة، خصوصاً من قبل عربات الأطفال وأصحاب الهمم والنساء الحوامل، كما تتميز هذه الأبواب بالفتح بشكل أتوماتيكي في حالات الطوارئ أو الحريق.

ومن المميزات الأخرى لبوابات التعرفة الذكية تعزيز رصد بعض الحالات السلبية المتعلقة بسوء الاستخدام والتهرب من دفع التعرفة (Tailgating).

وأكد حرص الهيئة على أن تكون من السباقين في مواكبة التطور وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال النقل الجماعي والخدمات المساندة لهذا القطاع، بما يُسهم في إسعاد الجمهور من مختلف شرائح المجتمع من السكان والزوّار والسائحين القادمين إلى إمارة دبي من مختلف أنحاء العالم.