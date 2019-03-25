طرق الشارقة تنتهي من إنجاز 150 موقف لسيارات مرتادي حديقة النوف 3

المصدر: الامارات اليوم – الشارقة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن إنجاز 150 موقف لسيارات مرتادي وزوار حديقة النوف 3 بتكلفة إجمالية بلغت 1.1 مليون درهم.

وأوضحت مدير إدارة عقود الطرق بالهيئة المهندسة شيخة الزوين، أن المشروع شمل إنشاء 150 موقف لسيارات مرتادي الحديقة مع طرق داخلية للربط بين المواقف ، فضلاً عن أعمال أحجار الرصيف وإنجاز أرصفة للمشاة حول الحديقة، بالإضافة لأعمال الخدمات المصاحبة، مؤكدة أن هذه المواقف ستعمل على تنظيم الحركة المرورية و منع وقوف السيارات بشكل عشوائي وتكدسها أمام الحديقة مما قد يسبب في تشويه المظهر العام وعرقلة حركة السير.

وأشارت الزوين، أن مشروعات تطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية من طرق وممرات مشاة حول الحدائق أو في المناطق الحيوية كافة التي تنجزها الهيئة على مدار العام، تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن إنشاء وتشييد الحدائق السكنية ورصف الطرق المؤدية لها لتوفير الراحة التامة لروادها من مقيمين ووافدين ، لاسيما أن سموه يولي اهتماماً واضحاً بالمساحات الخضراء وبإقامة الحدائق والمرافق الخاصة بها بما يلبّي احتياجات أبناء الإمارة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الشارقة. خاصة أن الحدائق السكنية في الإمارة أًصبحت متنفسا ووجهة ترفيهية للأسر والعائلات.

مؤكدة أن مشاريع الطرق التي يتم تنفيذها وفق خطة الهيئة، تواكب التطور العمراني والحضاري و الثقافي الذي تشهده الشارقة، فحصول الشارقة على العديد من الألقاب العالمية التي تعزز مسيرتها الثقافية والحضارية والإنسانية مثل " الشارقة مدينة مراعية للسن، صديق للأطفال واليافعين" وغيرها من الألقاب لم يأت من فراغ، وانما جاء نتيجة جهود كبيرة في مجال تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق وضمان جودة الخدمات المقدمة لجميع الفئات في الشارقة.