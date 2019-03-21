قرقاش: أبوظبي خلية نحل دبلوماسية وسياسية بامتياز

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن أبوظبي خلية نحل دبلوماسية وسياسية بامتياز، مشيداً بالدور الذي لعبه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في التقريب بين إثيوبيا وإريتريا.

وقال قرقاش، في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «تشرفت بحضور استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفخامة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أمس)، كثافة الزيارات العالية المستوى انعكاس لموقع الإمارات ومصداقيتها، عاصمتنا أبوظبي خلية نحل دبلوماسية وسياسية بامتياز».

وأضاف: «الموقع السياسي للدول انعكاس لمصداقية قيادتها وسجلها التنموي وعلاقاتها في محيطها وخارجه، والإمارات من خلال قيادتها الواعية واقتصادها القوي والمتنوع ومساهمتها في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي، تبرز كالشريك الصادق الذي يعوّل عليه».

وختم قرقاش تغريداته، قائلاً: «ويحسب للشيخ محمد بن زايد دوره في التقريب بين إثيوبيا واريتريا، والمساهمة الإيجابية في ترميم جسور التواصل بعد طول انقطاع، وهي المبادرة التي حظيت بتقدير دولي مهم، هذا الدور الإيجابي لسموه لمسته في طبيعة لقائه الأخوي والودي مع فخامة أبي أحمد».