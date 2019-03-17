«زايد للإسكان» يبدأ برفع قيمة القروض السكنية وسقف الراتب لمستحقي المنحة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أعلن وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، أن البرنامج بدأ برفع قروض مساكن المواطنين في المجمعات السكنية من 800 ألف درهم، إلى مليون و200 ألف درهم، كحد أقصى، ورفع سقف راتب مستحقي منح الإسكان من 10 إلى 15 ألفاً، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، واعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها البرنامج في حي بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة، أمس، تحت عنوان «مستقبل الإسكان والمشاريع التنموية»، إن أحد المواطنين اختار مسكنه خلال 10 ثوانٍ، بعد استيفائه المتطلبات اللازمة للحصول على المنحة السكنية، مشيراً إلى سهولة الوصول إلى الخيار السكني المرغوب عبر التطبيق الإلكتروني للبرنامج.

وكشف النعيمي عن حزمة من المشروعات الإسكانية ينفذها البرنامج أو يخطط لتنفيذها مستقبلاً في مختلف إمارات الدولة، وهي المساكن الفردية التي تنفذ خلال العام الجاري، ويصل عددها إلى 10 آلاف و746 مسكناً، بقيمة 6.98 مليارات درهم، ومشروعات الأحياء السكنية، وتضم 1990 مسكناً، بقيمة مليارين و700 مليون درهم.

وأكد أن عدد المشروعات الإسكانية المتوقع تسليمها حتى عام 2025 يصل إلى 17 ألفاً و873 مسكناً فردياً، بقيمة 17 ملياراً و32 مليون درهم، إضافة إلى 3391 مسكناً ضمن مشروعات الأحياء السكنية بقيمة خمسة مليارات درهم.

وأضاف النعيمي أن البرنامج ينفذ حالياً ثلاثة أحياء سكنية، هي: حي المنتزي في عجمان، ويضم 761 مسكناً، بقيمة مليار درهم، على مساحة تبلغ 955 ألف متر مربع، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 24% ومن المتوقع تسليمه العام المقبل. والثاني، حي التسامح السكني في دبي، الذي يضم 341 مسكناً، بقيمة 450 مليون درهم، على مساحة تبلغ 255 ألف متر مربع، وبنسبة إنجاز 31% ومن المتوقع تسليم المشروع العام المقبل. والثالث، حي بطين السمر السكني في مرحلتيه الأولى والثانية، ويضم 888 مسكناً، بقيمة مليار و250 مليون درهم، على مساحة تبلغ 2206 أمتار مربعة.

وتطرق النعيمي إلى وجود تسعة مشروعات سكنية مستقبلية، هي: حي السيوح 16 السكني في الشارقة، يضم 818 مسكناً، بقيمة مليار درهم. وحي سكني في منطقة العوينات في الشارقة، يضم 235 مسكناً، بقيمة 298 مليون درهم، وحي العوير السكني، في منطقة العوير الثانية في دبي، يضم 248 مسكناً، بقيمة 330 مليون درهم، وتشييد 125 مسكناً، بقيمة 193 مليون درهم في دبي، وتنفيذ 400 مسكن في إمارة الفجيرة، بقيمة 508 ملايين درهم، و200 مسكن في إمارة الشارقة بقيمة 245 مليون درهم، إلى جانب 438 مسكناً في منطقة الحليو بإمارة عجمان، بقيمة 557 مليون درهم. وفي منطقة بطين السمر 4، في رأس الخيمة، سينفذ البرنامج 400 مسكن بقيمة 508 ملايين درهم. كما سينفذ 400 مسكن في منطقة بطين السمر 5 بواقع 400 مسكن، وبقيمة 508 ملايين درهم.

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