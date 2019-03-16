زيادة حدّ السرعة على شارع «زايد بن حمدان» إلى 100 كيلومتر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرّرت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، زيادة حدّ السرعة القانونية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، في الجزء الواقع بين شارع دبي - العين وشارع اليلايس من 90 كلم في الساعة إلى 100 كلم في الساعة، وذلك اعتباراً من يوم غد.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي، إن قرار زيادة السرعة على هذا الجزء من شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، جاء بعد دراسات مستفيضة، بما يتوافق مع دليل إدارة السرعة في إمارة دبي، والذي يتضمن آليات واشتراطات ومعايير هندسية مرنة في تحديد وتقييم السرعات على طرق إمارة دبي، حسب أفضل الممارسات العالمية الحديثة، حيث إنه يحدد العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية المرور، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار العوامل الهندسية الأساسية المتعلقة بمعالجة عدم الالتزام بالسرعات المحددة، بالإضافة إلى زيادة استخدام أفضل وسائل الضبط المروري.

وأضافت أن مراجعة السرعات الحالية تتم ضمن دراسات السلامة المرورية بشكل مستمر على الطرق الحيوية في إمارة دبي، ورفع أو خفض مستوى السرعات حسب وضع وحالة الطريق والبيئة المحيطة، ويتم ذلك وفقاً للعديد من العوامل الهندسية، ومن أهمها السرعة التصميمية للطريق، والسرعة الفعلية التي يلتزم بها معظم السائقين، إلى جانب مستوى التطور العمراني على جانبي الطريق، وحركة المشاة ووجود المرافق الحيوية الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار إحصاءات الحوادث المرورية التي وقعت في الشارع.

وأوضح مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء محمد سيف الزفين، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير ضبطية السرعة التي تتم بوساطة أجهزة الرادار لتكون سرعة ضبط أجهزة الرادار 120 كلم في الساعة حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.