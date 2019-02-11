مخالفة 32 كسّارة في الفجيرة العام الماضي

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

كشف مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، المهندس علي قاسم، أن الادارة خالفت 32 كسارة تنشط بإمارة الفجيرة العام الماضي، بعد ثبوت مخالفتها كمنشآت تعدينية، القوانين والاشتراطات البيئية المنصوص عليها والمعمول بها، مشيراً إلى أن المخالفات التي تم تحريرها استهدفت تقويم أعمالها أكثر من توقيع الجزاءات، حيث تم تحرير 19 مخالفة لمنشآت في قطاع الحيل و12 في الطويين، ومخالفة في قطاع المنطقة الأوسط.

وأكد قاسم حرص المؤسسة على سلامة البيئة، وعدم وقوع أي مخالفات قد تتسبب في إحداث تلوث بيئي يلحق الضرر بالإنسان والطبيعة.

وأضاف أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة التغير المناخي والبيئة في ما يخص الرقابة على الكسارات، ولا تتوانى الجهتان عن إنذار ومخالفة الكسارات غير الملتزمة، وتصل العقوبة في حالات التكرار إلى الإغلاق الجزئي، حرصاً على سلامة البيئة وصحة المواطن.