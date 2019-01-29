شرطة عجمان تُسعد 20 موظفاً بأداء مناسك العمرة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

نظمت شرطة عجمان رحلة عمرة لعدد 20 موظفاً من مختلف الإدارات والأقسام بشرطة عجمان لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام لشرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي.

وقال قائد عام شرطة عجمان إن تنظيم رحلة العمرة للموظفين جاء حرصاً من القيادة على إسعاد كوادرها الوظيفية وترسيخ الوازع الديني، ومكافئتهم على جهودهم ومثابرتهم وإخلاصهم في العمل، وتعزيز الرضا الوظيفي لدى العاملين من خلال تنفيذ مبادرات مجتمعية مختلفة تحفزهم على العطاء وبذل المزيد لتعزيز جودة العمل.

وأضاف سعادته أن المبادرة شملت توفير جميع المستلزمات التي تضمنت وسائل النقل والوجبات وتذاكر الطيران وفنادق خمس نجوم للسكن خلال رحلتهم، متمنياً لهم عمرة مقبولة.

من جانبهم عبر المعتمرون عن جزيل شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة الكريمة من القائد العام لشرطة عجمان بأداء مناسك العمرة، والتي تمثل حافزاً إيجابياً لتقديم المزيد من العمل والعطاء بفاعلية وتميز، متمنين أن تكون هذه الرحلة في ميزان حسناته.