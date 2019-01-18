«طرق الشارقة» تنجز طريق الرحمانية بـ 28 مليون درهم

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة الطريق المؤدي إلى ضاحية الرحمانية من التقاطع 5، بكلفة 28 مليون درهم.

وأفادت مدير إدارة مشاريع الطرق، المهندسة فاطمة الكتبي، بأن المشروع يأتي ضمن الإنجازات التي تحققها الهيئة تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم قطاع البنية التحتية في مدن ومناطق الإمارة كافة، وتوفير شبكات طرق حديثة ومتطورة، لمواكبة النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها الشارقة، وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية، وبمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأكدت أن الطريق الجديد يعد واحداً من أهم وأبرز المشاريع في الإمارة، التي ستعزز الحراك الاقتصادي والاجتماعي فيها، إلى جانب تلبية احتياجات السكان من خدمات ومرافق وطرق وفق أعلى معايير الأمان، كما يعد جزءاً مهماً من شبكة الطرق الاستراتيجية للربط ما بين مدن ومناطق الإمارة المختلفة، وتضمن إنشاء طريق مزدوج يربط ضاحية الرحمانية بطريق الذيد عبر التقاطع رقم 5، بحيث يتكون كل اتجاه من حارتين للسير بعرض 7.3 أمتار، بطول نحو 3.4 كيلومترات، مع إنشاء أكتاف طريق.

وأشارت إلى أن الطريق يضم جزيرة وسطية، مشتملة علي حواجز معدنية في الاتجاهين لفصل حركة السير وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة المرورية.