«أوركسترا برلين» تبث حفل رأس السنة في 250 دار سينما

المصدر: برلين - د.ب.أ

تعتزم أوركسترا برلين الفيلهارمونية بث حفلها في رأس السنة هذا العام مباشرة، في 250 دار عرض سينمائي. وبجانب قيادة الأوركسترا، سيشارك قائد الأوركسترا الشهير دانيل بارنبويم في الحفل بالعزف أيضاً في كونشيرتو «التتويج» لموتسارت.

وستقدم الأوركسترا مقطوعات للمؤلف الموسيقي الفرنسي موريس رافيل، من بينها مقطوعة «بوليرو»، حسب ما أعلنت الأوركسترا أمس.

ولبارنبويم تعاون فني طويل مع أوركسترا برلين الفيلهارمونية، إذ كان ظهوره الأول كعازف منفرد مع الأوركسترا في يونيو 1964، عندما كان يبلغ من العمر 21 عاماً، وكان ظهوره الأول كقائد للأوركسترا في يونيو 1969. كما يُبث العرض، في: النمسا وسويسرا وجمهورية التشيك وفنلندا والمجر وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وبولندا، والسويد، وبريطانيا.