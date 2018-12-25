بلدية أبوظبي تنفذ مشروع صيانة لحديقة المطار القديم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنجزت بلدية أبوظبي مشروع صيانة وتجديد مكونات، وأثاث، وألعاب حديقة المطار القديم في أبوظبي.

ويأتي المشروع تأكيداً لحرص البلدية على إيجاد مرافق ترفيهية ذات معايير عالمية، لاسيما من حيث متطلبات الأمن والسلامة، وتوفير خيارات الترفيه لجميع الفئات العمرية، مع إتاحة متنفس طبيعي ذي معايير ومواصفات خدمية راقية وآمنة للأطفال، من خلال توفير الألعاب التي تناسب أعمارهم.

وأكدت البلدية أنها أنجزت عبر المشروع التأهيلي تركيب سبع مظلات جديدة، وإضافة ألعاب مخصصة للأطفال، وتركيب أبواب جديدة للحمامات، ومقاعد. كما تواصل أعمال تركيب بلاط الأرصفة والممرات، وإصلاح أثاث الحديقة المتضرر، وصيانة سلال النفايات، وإصلاح أضرار رخام الجلسات، واستبدال المماشي.

وتعمل البلدية، حالياً، على إضافة مرافق أخرى في حديقة المطار القديم، بهدف توسيع الخيارات الترفيهية والرياضية بالحديقة.

يذكر أن حديقة المطار القديم تعد من أقدم الحدائق والمتنزهات في أبوظبي، إذ افتتحت عام 1981، وتقع على شارع الشيخ راشد بن سعيد عند مدخل أبوظبي، مقابل مدينة زايد الرياضية. وتبلغ مساحتها نحو 100 ألف متر مربع، وهي وجهة مفضلة للعائلات.