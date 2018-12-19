«تنفيذي الشارقة» يناقش تنظيم عمل موظفي الدوائر الحكومية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماع أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، عدداً من المقترحات الخاصة التي قدمتها دائرة الموارد البشرية، التي تضمنت تنظيم عمل موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات في الإمارة.

وأشار رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، إلى أن تلك المقترحات ستعمل على تعزيز استقرار الكوادر الوظيفية ودعمها، ما يسهم في تطوير مستويات العمل، وبذل مزيد من الجهود وتطوير الخدمات التي تقدّمها دوائر حكومة الشارقة، والارتقاء بها.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف ودائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون وتحقيق الشراكة الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات التراكمية التي تمتلكها الهيئة في مجال الوثائق والأرشفة، حيث سيتم تدريب موظفي بلدية عجمان على عدد من المهارات الخاصة بتخصصات الهيئة. كما تهدف المذكرة إلى تبادل البحوث والدراسات الرامية إلى تجويد العمل المؤسسي لبناء علاقة شراكة لتحقيق الأهداف المشتركة، وتطوير خدمات المتعاملين، وتنسيق مجالات العمل المشترك والتدريب والمبادرات التطويرية، وتبسيط الإجراءات والتنسيق في إطار التعاون الوظيفي والعملي المشترك لتنمية القدرات الفنية والإدارية لموظفي ومنتسبي دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.