«أشغال الفجيرة»: إنجاز مشروع شارع المطار خلال شهرين

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أكد مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة في حكومة الفجيرة، سالم محمد علي المكسح، أن التأخير الذي لازم أعمال صيانة وتطوير وتحديث شارع المطار في الفجيرة، ناجم عن نقل خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، مشيراً إلى أن تنفيذ أعمال المشروع سينجز خلال شهرين، حتى يتسنى للمركبات استخدامه عوضاً عن شارع حمد بن عبدالله.

جاء ذلك رداً على شكاوى مستخدمين طالبوا بالإسراع في إنجاز مشروع تطوير شارع المطار، لتلافي الازدحامات التي تشهدها الإمارة، بسبب أعمال تطوير الطرق الحيوية، مثل شارع حمد بن عبدالله، والفجيرة - قدفع.

وأكد المكسح أن الطريق الجديد سيخفف الازدحام على شارع حمد بن عبدالله، الذي يعدّ الشريان الرئيس لمدينة الفجيرة، لافتاً إلى أنه يوفر بديلاً مثالياً للعابرين باتجاه المطار وضاحية مريشيد.

كما أكد المكسح الانتهاء من تطوير عدد كبير من الشوارع الداخلية في الإمارة.