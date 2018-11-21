"إسكان الشارقة" تستجيب لمناشدة مواطنة في توفير مسكن مناسب لها

المصدر: محمد الرفاعي _الشارقة

استجابت دائرة الإسكان بالشارقة، لمناشدة مواطنة من الإمارة وتدعى أم يوسف، التي طالبت فيها ايجاد حل لمشكلتها في الحصول على مسكن، بعد رحلة بحث استغرقت 10 أعوام، حيث أنه تم إلغاء طلبها مؤخراً من الواجهة الالكترونية بدائرة الإسكان في الشارقة، بعد أن ألغت طلبها في برنامج الشيخ زايد للإسكان، للحصول عليه من الشارقة، للتفاجأ بعد ذلك بتعميم الالغاء على الواجهات الالكترونية لبرامج الاسكان في الدولة.



وقالت أم يوسف في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر" أناشد أبونا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن يساعدني في حل هذه المشكلة، لأنني ضاقت بي جميع السبل وأغلقت في وجهي الأبواب، حيث أنني مطلقة وأعول 3 أطفال، وراتبي أقل من 20 ألف درهم، وأسكن في إمارة أبو ظبي للعمل فيها والإنفاق على أبنائي، وأسكن في شقة يبلغ ايجارها 110 ألف درهم سنوياً، وبدأت مشوار البحث عن مسكن منذ عام 2008، وبعد المرور بأحداث كثيرة وإعادة تقديم الطلب مرة أخرى عام 2016، وصدور الموافقة على المنحة، سعيت للحصول على قطعة أرض، فأفادني موظف دائرة الاسكان في الشارقة بأن الواجهة الالكترونية توضح بأنه لدي موافقة من برنامج الشيخ زايد للاسكان، ويتوجب علي أن ألغي هذه المعاملة في البرنامج وأن أحضر شهادة راتب، فلغيت الموافقة في البرنامج وأحضرت له ما طلب، وأبلغني أن أنتظر من أسبوعين إلى ثلاثة وسأتلقى الرد، وبعد مرور شهر راجعتهم فأجابوا بأنه تم إلغاء الطلب من الدائرة.

واستجابة لأم يوسف، قال المهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الاسكان في الشارقة، في مداخلة هاتفية: اذا صدر قرار بشأن طلب معين في أي جهة إسكانية في الدولة يتم تلقائي الإلغاء الالكتروني في كل الجهات، وذلك لأن الواجهات الالكترونية للاسكان مرتبطة ببعضها البعض، لكن بما أنه سبق وصدر القرار من دائرة الإسكان فصاحب الطلب بإمكانه أن يستفيد من دائرة الاسكان حتى وإن حدث الالغاء في جهة أخرى، فنحن نتعامل مع هذه النقطة، وأبشر الأخت المتصلة بأنه ليس هناك أي مشكلة، فعليها فقط أن تراجعنا في الدائرة وتفعل طلبها ليتم إنجاز المعاملة في دائرة الاسكان بإذن الله، وسنقوم نحن في الدائرة بالتفاهم مع برنامج الشيخ زايد للاسكان بشأن الإلغاء، بحيث أن لا يظهر لهم على الواجهة الالكترونية استفادة مقدم الطلب من جهتين.