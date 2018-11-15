كهرباء الشارقة تعلن استعدادها الكامل لموسم الأمطار

المصدر: الشارقة-الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن استعدادها لاستقبال موسم الأمطار بتقديم خدمات متميزة من خلال فرق فنية متخصصة ومدربة لمساعدة سكان إمارة الشارقة في مراجعة وصيانة التمديدات الكهربائية وإجراء التسليكات وتصريفات المياه التي تتسبب في أخطار للسكان نتيجة تجمعها على أسطح المنازل أو في البيوت وتحقيق انسيابية المياه خلال موسم سقوط الأمطار وعدم تجمعها خاصة في المناطق المنخفضة وذلك حفاظاً على راحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتناشد الهيئة سكان إمارة الشارقة باتخاذ الإجراءات الوقائية والتأكد من سلامة أنظمة الصرف في كافة المباني السكنية والصناعية والتجارية والتأكد من تأمين توصيلات الكهرباء وسلامتها لتجنب حدوث أية أضرار، وتقدم الهيئة خدمة مجانية لمساعدة سكان الشارقة في التأكد من سلامة أنظمة الصرف وتأمين التوصيلات الكهربائية ووفرت الهيئة عدد من وسائل التواصل لطلب الدعم والمساندة وتقديم الملاحظات من خلال الاتصال بمركز الاتصال 991 أو الموقع الالكتروني للهيئة عبر خدمة تواصل مع رئيس الهيئة.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم حرص الهيئة على التعاون مع كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات بالشارقة لتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة تعاون وتضافر جهود كافة الهيئات والمؤسسات والشركات في إمارة الشارقة لتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة والقضاء على أية جوانب سلبية أو مشكلات يواجهها السكان والاستعداد لمواجهة أية ظروف طارئة.

وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تبذل جهوداً مكثفة أثناء حدوث ظواهر جوية طارئة مثل الأمطار الغزيرة والرياح حيث يتم التعاون مع غرفة عمليات شرطة الشارقة وغرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني على مدار 24 ساعة يومياً لمتابعة الإشارات الضوئية والتأكد من تشغيلها كما تتواجد سيارات الهيئة في غالبية المناطق بالشارقة لمتابعة الخطوط الهوائية في الضواحي والمناطق البعيدة .

وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة تؤدي إلى إرتفاع منسوب المياه في المناطق السكنية مما يؤدي إلى وصول المياه لبعض لوحات التوزيع في المباني ويتم في هذه الحالة التعاون مع البلدية لتنفيذ بعض الإجراءات اللازمة لتفادي وصول المياه إلى اللوحات وشفط المياه وتجهيز فرق من الفنيين لإجراء الصيانة اللازمة وإعادة التيار في أسرع وقت.

وأكد مدير إدارة خدمات الكهرباء المهندس حسن الزرعوني أن فرق الفنيين تكون جاهزة ومستعدة على مدار 24 ساعة وتعمل على متابعة وإصلاح أية أعطال تحدث أثناء الظواهر الجوية الطارئة وأن الكادر الفني العامل بالهيئة على دراية ومهارة كبيرة بالتعامل مع الأعطال التي تحدث أثناء الظواهر الجوية الطارئة وخبرة إصلاحها ويبذل جهوداً كبيرة لإنجاز مهامه بسرعة وقدرة ممتازة بالرغم من الظروف الجوية الصعبة التي يعمل في ظلها .