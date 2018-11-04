استعدادات رأس الخيمة تسبق الأمطار بـ 48 ساعة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال مستشار دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أحمد الشحي، لـ«الإمارات اليوم» إن الدائرة تمكنت من تخفيف أضرار الأمطار الغزيرة التي سقطت على إمارة رأس الخيمة خلال الأسبوعين الماضيين في مناطق جبل جيس والمنيعي ووادي القور، اعتماداً على نظام التنبؤات الجوية لتتبع سرعة الرياح النشطة والغيوم الماطرة، بفضل قدرته على التنبؤ بكميات المطر ومناطق سقوطه قبل يومين من موعد سقوطه.

وأضاف أن النظام أسهم في تقليل زمن الاستجابة للحالات الطارئة خلال سقوط الأمطار الغزيرة من 30 دقيقة إلى ست دقائق، كما أتاح إرسال فرق الطوارئ إلى المناطق التي تنبأ بسقوط أمطار غزيرة فيها قبل سقوط الأمطار، لتفادي حدوث تجمعات مائية.

وأوضح الشحي أن الدائرة باشرت في تطبيق النظام قبل ثلاث سنوات، مؤكداً أنه أتاح للدائرة استباق البلاغات الواردة من الجمهور، المتعلقة بدخول مياه الأمطار إلى منازلهم، أو إغلاق الطرقات نتيجة حدوث برك مطرية.

وتابع أن فريق الطوارئ يجهز الآليات اللازمة قبل يومين من سقوط الأمطار في المناطق المستهدفة، ويتولى تنظيف شبكة صرف المياه والتأكد من فاعليتها لتفادي تجمع المياه في الطرقات أو فيضان الأودية.

وذكر الشحي أن النظام أظهر قدرة على التجاوب مع الأمطار التي سقطت أخيراً في المناطق الجنوبية برأس الخيمة، حيث تعاملت فرق الطوارئ مع الحالة الجوية بشكل سريع، وفتحت قنوات شبكة صرف مياه الأمطار، ما سهل سحب المياه وأسهم في انسيابية المرور. كما قلل زمن شفط المياه من الطرقات العامة والمناطق السكنية من أسبوعين إلى ساعتين.