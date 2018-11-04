بلدية الفجيرة تخصص تناكر لشفط الأمطار من المنازل

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أكدت بلدية الفجيرة جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار، ضمن خطة متكاملة مع الدفاع المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وشرطة الفجيرة ودائرة الأشغال والزراعة في الإمارة، للتعامل مع تجمعات المياه وحالات الطوارئ.

وأكد مدير البلدية، المهندس محمد الأفخم، تخصيص تناكر ومضخات لسحب المياه من المنازل، في حال داهمتها الأمطار، إضافة إلى تخصيص تناكر لشفط البرك المطرية عن جوانب الطرق في المدينة، في حال تشكلها، وتوزيع تناكر على مناطق عدة تابعة للإمارة، استعداداً لمفاجآت الطقس.

وحذر سكان الإمارة وزوارها من مخاطر الاقتراب من أماكن تجمع المياه وتشكل السيول وجريان الوديان، لافتاً إلى أن البلدية طالبتهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدم تعريض أنفسهم للخطر في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة هذه الأيام، مؤكداً الاستعداد التام للتعامل مع مختلف الحالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحالات الطارئة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما أكد الأفخم أن البلدية تحرص على سلامة عمالها، ووقايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء العمل في الظروف الجوية غير المعتادة.